Billig mobil er en solid finger til Apple og Samsung

Det ligner en tanke, at Apple ved deres lancering af iPhone 11 tidligere på ugen faktisk skar en smule af prisen på deres bud på en prisbillig mobiltelefon.

iPhone 11 er nemlig i grundmodellen med 64 gigabyte intern lagerplads nogle hundrede kroner billigere end forgængeren iPhone XR. Og prisfaldet fik da også flere internationale medier til at tale højlydt om, at Apple nok har opdaget, at verden ikke er vild med at blive flået for 1000 dollars eller mere for firmaets bedste mobiltelefoner.

Se også: Ny iPhone i aften: Køb en billigere model

Der følger et udmærket cover, men også hurtiglader og hovedtelefon med i salgskassen. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Motorola zoomer ind på Danmark

Opgør med høje priser

Når man tester Motorola One Zoom, der er seneste nyhed fra kinesiske Lenovo, så forstår man godt 'folkets opgør'. For til priser der er mindst det halve og ofte meget mindre får du i dag telefoner, der ganske vist ikke er Apples iPhones, men fremragende alternativer til de alt for dyre æblemodeller.

Motorola One Zoom er ganske enkelt en solid finger til både Apple og Samsung, der har slået sig sammen i toppen af markedet med helt urimelige priser.

For blot 3000 kroner får du her en mobiltelefon med en ren udgave af Android, ganske gode kameraer og en byggekvalitet og et design, der til fulde leverer, hvad du kan forvente i denne prisklasse.

Se også: De første billeder: Sådan ser iPhone 11 ud

Der er modsat iPhone 11 en superskarp OLED-skærm i nyheden fra Motorola. Foto: Ekstra Bladet

Se også: Mobil på budget? Køb denne!

Velvoksent batteri

Allerede under udpakningen viser nyheden fra Lenovo, der ejer retten til Motorola-mærket, flere kvaliteter.

Der følger for eksempel et udmærket cover med i købet, en hurtiglader og en gennemsnitlig hovedtelefon. Der er naturligvis fortsat mulighed for at bruge hovedtelefoner med mini-jack-stik i enheden.

Batteriet er velvoksent og giver trods den fremragende OLED-skærm nemt strøm til over et døgns brug. Hurtigladeren er ikke den kvikkeste på markedet, men den slår nemt den model, som Apple indtil i dag har smidt i kassen til sine langt dyrere modeller.

Angiveligt får iPhone 11 en bedre lader og bedre batteritid - det må komme an på en prøve!

Byggekvaliteten er helt i top på Motorola One Zoom. Foto: Ekstra Bladet

Software med måde

På kamerasiden kan Motorola One Zoom hverken slå Apple eller Samsung. Dertil er deres topmodeller for gode, hvilket man så også betaler en velvoksen overpris for.

Men til 3000 kroner får du med både super vidvinkel og 3 x zoom i hovedkameraet på Motorola One Zoom rigelige fotokræfter til at klare det, de fleste har brug for.

Du kan også glæde dig over muligheden for at sætte to sim-kort og et microSD-hukommelseskort i telefonen, der har en ganske hurtig software.

Det er dog ikke den hurtigste software-oplevelse, du kan købe i dag. Det viser sig, når du bruger den indbyggede læser til fingeraftryk, som sidder nu sidder i skærmen.

Ganske vist er læseren hurtig og præcis, men der er et lille 'tidsryk' fra fingeraftrykket er læst, til softwaren er indlæst. Det er ikke en generende pause, men den er der.

Se også: Fremragende hovedtelefon til den halve pris

Bedste nogensinde

Dommen over Motorola One Zoom er nem at give: du får ikke bedre mobil for pengene end denne model, hvis du jagter en fremragende mobiltelefon, der er til at betale.

Vores bud er, at køberne - som med forgængeren Motorola One Vision - vil blive godt tilfredse med den rene udgave af Android, enhedens gennemført byggekvalitet og de gennemtænkte funktioner.

Forskellen fra tidligere er bare, at denne model, som også koster lidt mere, er det bedste, Lenovo i lang tid har præsteret med sit Motorola-brand.

Se også: Sennheiser smider bombe på lydmarkedet