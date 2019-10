Billig mobiltelefon fortsætter sin sejrsgang

Det er svært at kalde torsdagens lancering af OnePlus 7T for en nyhed. Højst usædvanligt er telefonen nemlig for længst præsenteret i Indien, men kommer altså først nu til Danmark.

Og som navnet afslører, er der tale om et af 'halvvejs-produkterne' fra OnePlus. Firmaet har nemlig typisk en helt ny model klar hvert år, der så opdateres og pudses til et halvt år efter lanceringen.

Ifølge OnePlus er laderen til OnePlus 7T forbedret - vores oplevelse er, at telefonen som altid oplader markant hurtigere og bedre end konkurrenterne. Når det gælder opladning er OnePlus en mester. Altså medmindre du vil oplade trådløst - det kan du fortsat ikke på telefonen. Foto: Ekstra Bladet

Det bedste fra Pro

Sådan er det også med OnePlus 7T, der er efterfølgeren til OnePlus 7. Og hvad gør man så for at polere forgængeren op? Jo, man tager noget af det bedste fra den dyrere OnePlus 7Pro - i dette tilfælde den særdeles habile 90 Hz-skærm.

Heldigvis slipper købere af OnePlus 7T for det pop-up-kamera, der er bygget ind i Pro-modellen for at give plads til en skærm helt uden hak.

Vi foretrækker det diskrete, dråbeformede hak på OnePlus 7T - pop-up-kameraet i Pro-udgaven er lidt for meget en gimmick og alt for lidt en forbedring af brugeroplevelsen, mener vi.

Masser af muskler

OnePlus 7T er med andre ord en pakke, der samler det bedste, som OnePlus kan levere: en skarp og meget hurtig skærm, udmærkede kameraer i et nyt rundt modul og Android 10 med et lag af funktioner fra OnePlus, der er både logiske og praktiske.

Som vanligt er der også masser af muskler i modellen - 8 gigabyte RAM og tilstrækkelige 128 gigabyte intern lagerplads.

Software og hardware fungerer godt sammen, og så er den indbyggede læser til fingeraftryk i skærmen blandt de bedste, man kan få i dag.

Hovedkameraerne er nu samlet i en rund enhed - men det er mere design end noget, som har en praktisk betydning. Foto: OnePlus

Kvalitet koster

Det seneste år har OnePlus gjort en dyd ud af være et alternativ til dyrere modeller i luksuskategorien af mobiltelefoner. Men selvom OnePlus velfortjent kan kalde sin telefon en luksustelefon til lavere priser, er netop priserne nået op på et niveau, der begynder at gøre ondt.

4699 kroner skal du således slippe for OnePlus 7T, når den sættes til salg om en uge. Det kan man ikke kalde billigt, men heller ikke for dyrt hvis du er parat til at betale ekstra for kvalitet.

At både Motorola og Nokia kan levere telefoner, som i praksis giver samme glæde for brugerne som OnePlus, til mindst 1000 kroner mindre er dog værd at tage med i overvejelser. Altså medmindre du er en af de mange 'fanboys', som OnePlus har haft succes med at tiltrække.

Den største nyhed i OnePlus 7T er, at der er 'lånt' fra det bedste i topmodellen OnePlus 7 Pro - nemlig det fremragende 90 Hz-display. Foto: Ekstra Bladet

Køb eller vent?

Ejer du allerede en OnePlus 6T eller nyere - og som fungerer - er vores råd: hold roligt fast i din telefon. Men er du på jagt efter et frisk bud på en prisbillig mobil, der kan alt, du drømmer om, så sæt gerne OnePlus 7T på ønskelisten.

Du kan også overveje at lure på en billigere udgave af OnePlus 7 eller 7 Pro. Der er gode muligheder for, at teleselskaberne snart sælger ud af disse modeller. Eller at modellerne dukker op til Black Friday om en måneds tid.

OnePlus er også gode til at udvikle farverige og flot designede covers til deres telefoner. Foto: Ekstra Bladet

