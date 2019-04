Billigere at bruge mobil i Israel

Når der i næste måned holdes internationalt Melodi Grandprix i israelske Tel Aviv, bliver det muligt at besøge landet uden risiko for at blive flået på sin mobiltelefon.

Teleselskabet 3 har netop føjet landet til sin pakke af lande, hvor kunderne taler og bruger data til samme pris som herhjemme.

Det betyder et farvel til datapriser på 100 kroner for en enkelt megabyte eller op til 14 kroner i minuttet for samtaler fra Israel til Danmark.

Med dagens lancering er der nu 64 lande i abonnementet kaldet 3LikeHome.