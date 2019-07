Billigt wi-fi ændrede ALT

Mesh er de seneste år blevet 'ordet', du skal lede efter i elektronikbutikkerne, hvis du er grundstødt med dit wi-fi.

Kort forklaret er det en særlig udgave af wi-fi, hvor du bruger flere enheder rundt i dit hjem, men som leverer internet med samme brugernavn og password overalt.

Systemet kendes sikkert allerede fra din arbejdsplads, hvis du arbejder i en større virksomhed. Men også i private hjem spreder mesh- netværker sig med lynets hast.

Flere størrelser

Ulempen ved teknologien er, at den indtil nu har været en smule pebret at få fingrene i. Normalt skal du smide mindst et par tusinde kroner efter de kendte mærker på markedet for at få et netværk op og stå derhjemme.

Men det forsøger kinesiske Tenda Technology nu at gøre op med. Firmaet er netop gået ind på det danske marked med flere udgaver af sit Tenda Nova-mesh-netværk.

Vi har testet MW3, der ifølge Tenda dækker op til 300 kvadratmeter. Systemet findes også i en større udgave, der ligeledes med tre enheder dækker op til 500 kvadratmeter.

Appen er desværre på engelsk, men forstår du sproget, er den meget nem at bruge. Pr-foto

Nemt og effektivt

Der er to ting, der i første omgang er afgørende, når man forsøger at forbedre sit wi-fi derhjemme: det nye system skal være nemt at sætte op. Og så skal det virke.

Og på netop disse to målepunkter får systemet fra Tenda topkarakter. Enhederne leveres således med alt, du har brug for. De er pæne at se på, og så er det nemt via den gratis app at opsætte og styre enhederne.

I vores testhjem har der gennem længere tid været problemer med at få ordentlig dækning. Men da Tenda-systemet var sat op, ændrede det alt. Pludselig var der et fint hul igennem til internettet rundt om i hjørnerne af hjemmet. Det hedder vist på dansk, at 'det bare spiller'.

Systemet er enkelt bygget og smukt at se på. Pr-foto

Ukendt firma bag

Selvom systemet altså både er nemt, billigt og effektivt, skal man som køber være opmærksom på, at firmaet bag ikke står højt på listen over genkendelige techfirmaer.

Det gjorde Huawei, OnePlus og lignende nu kendte kinesiske firmaer heller ikke, da de begyndte. Men Tenda Technology er 'ny i klassen' for danske forbrugere. Og det er derfor en tillidssag, om man vil lade sit personlige internet løbe igennem et produkt, der kobles sammen med en app, som beder om en lang række af tilladelser.

Det gør mange af de andre produkter på markedet også, men udover at få et mere avanceret og solidt system betaler du dig også til sikkerhed, hvis du f.eks. vælger det dobbelt så dyre Google Wifi-system.

Hvad der taler til fordel for Tenda Technology og deres produkter er, at de allerede har etableret sig i en række andre lande og her har succes med salget af deres produkter.

Vores dom: vi tør godt give Tenda en chance.

Her er alternativerne

Den 'store' Tenda

Som i vores test er der tre enheder med i pakken, men denne model - MW6 - har ifølge Tenda en større dækning, så du her kan dække 500 mod 300 kvadratmeter. Og prisen er stadig meget rimelig.

Google Wifi

Det er Google, der er gået foran, når det gælder mesh. Løsningen er dyr, men også tæt på perfekt.

Den nye i klassen

Vi anmeldte forleden TP-Link-systemet - læs testen her og se, hvorfor det får en meget høj karakter af vores samarbejdspartner Tek.no.