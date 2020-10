Black Friday flytter på nettet

Coronaen har bogstaveligt talt sat fut i det digitale salg både herhjemme og i udlandet.

Flere af de største kæder oplever således tocifrede forbedringer af deres salg på nettet. Og det er også netop her, at en væsentlig del af salget under Black Friday kommer til at ske.

Ifølge en rundspørge, som tilbudsportalen PriceRunner netop har fået lavet af analyseinstituttet Kantar/Sifo, satser 42 procent af de adspurgte butikker på at bruge nettet til årets store udsalgsdag.

Blot fem procent satser alene på den fysiske butik, mens 21 procent kombinerer butikker og netsalg.

- Der bliver langt flere tilbud på nettet og færre køtilbud i fysiske butikker i år, forudser Martin Andersen, der er direktør for PriceRunner.

Hans forventning er, at størstedelen af tilbuddene under Black Friday derfor skal findes online.

- Black Friday 2020 bliver et digitalt udsalg.

Her er der udsalg 11. november: Singles Day - en kinesisk tradition, der også er nået til Danmark 27. november: Black Friday - amerikansk tradition, der de seneste år har fordelt sig over flere dage 30. november: Cyber Monday - holdes mandagen efter Black Friday og er den 'mindste' af de tre udsalgsdage i november

Alle butikker skal nu undgå slagtilbud

Vaner ændret for altid

Og en analyse, som techgiganten Salesforce har lavet af nethandel i 3. kvartal i år, viser da også, at coronaen for alvor har skubbet til vores lyst til og behov for at handle online.

Fra april til juni i år handlede nordiske forbrugere således 43 procent mere online end i samme periode året før. Og de fleste handler skete fra en smartphone.

- Der er ingen tvivl om, at corona-restriktionerne for altid har ændret danskernes indkøbsvaner, lyder vurderingen fra Lars Grønkjær, der er ansvarlig for Salesforves e-handelsløsninger i Norden og Benelux.

Stadig brug for butikker

Hos en af landets største elektronikkæder, Power, er man dog ikke parat til at lægge de fysiske butikker i mølposen.

- Mange vil altså fortsat ned i butikkerne for at vælge udstyret, siger direktør Jesper Boysen til Ekstra Bladet.

- Og jo, du kan gøre meget på nettet, men det er svært at høre, hvor god en højttaler er der. Eller vurdere hvor stor en skærm eller et fjernsyn faktisk er.

- Der er stadig et behov for butikken. Også til at hente varerne man har bestilt på nettet.

Power har i år haft en tocifret vækst i butikkerne, men endnu større online, oplyser Jesper Boysen.

