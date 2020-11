Black friday: Her er de bedste techpriser

CHAT I AFTEN: Klokken 22 sætter eksperterne fra PriceRunner sig til tasterne og hjælper dig med at finde de bedste tilbud - følg chatten i bunden af denne artikel

Med tusindvis af produkter og endnu flere priser kan man nemt miste overblikket under black friday. Herunder har vi derfor samlet nogle af de mest populære produktkategorier, hvor du kan tjekke den bedste pris lige nu.

Husk dog at prisen i sig selv ikke fortæller hele historien om, hvor god en handel du laver. I nogle tilfælde falder priserne yderligere. Eller er måske kunstigt sat op.

Du kan se mere om at spotte de bedste og værste tilbud i videoen herover. Og blive klogere i guiden fra prisportalen PriceRunner.

OBS: Denne artikel indeholder affiliate links til Ekstra Bladets samarbejdspartner PriceRunner. Når du klikker på disse links, modtager vi en mindre betaling.

Hovedtelefoner: Dem ville vi vælge

Jabras Elite 75t-serie er fortsat et hit som in-ear-hovedtelefon. Og modellen kan både i normal og active fås med en pæn rabat. Samsungs Galaxy Buds+ og Galaxy Buds Live er ligeledes rigtig gode in-ear-hovedtelefoner.

Det samme gælder Sonys over-ear-model, 1000XM3, der ganske vist ikke er helt så god som efterfølgeren, M4. Men til den nedsatte pris får du stadig en virkelig god hovedtelefon med fremragende støjreduktion og super batteritid.

Mobiltelefoner: Dem ville vi vælge

Årets model, som Apple-fans bør jagte, er iPhone 11, der er kommet ned i en virkelig fornuftig pris. Hold dig dog fra iPhone 7 og 8.

Så hellere bruge pengene på enten iPhone SE i 2. generation eller iPhone 12 Mini, hvis du leder efter en lille iPhone.

Smarte ure: Dem ville vi vælge

Det er igen Apples smartur, der er en mulighed for at gøre et godt køb. Vores bud på en model, der giver mening for de fleste, er Apple Watch Series 4. Det er ikke det nyeste, men nyt nok til at være rigtigt godt. Vælg ikke tidligere modeller end denne!

Tv: Dem ville vi vælge

Her er det den enkeltes smag og pengepung, der for alvor afgør, hvad du bør vælge.

Leder du efter et fjernsyn til en normal stue, så skal det ikke være mindre end 55 tommer. Det bør også understøtte 4K.

Samsung, LG og Sony laver gode, prisbillige modeller. Også Philips er fint med.

Højttalere: Dem ville vi vælge

Udvalget er som med tv enormt. Og dit behov afgør valget: Batteridrevet? Bluetooth? På wi-fi?

JBL er gode til både det batteridrevne og til wi-fi med ledning. Deres højttalere er virkelig værd at overveje.

Skal det være netværkshøjttalere, bør du kigge på enten Sonos eller Bose. Og luksusmodeller - så tjek Bang & Olufson der har flere hits på hylderne.

Tablets: Dem ville vi vælge

Jeg har altså svært ved at anbefale andet end Apples iPads.

Den billigste basismodel er fin nok - men lad være med at vælge for gamle modeller. Hellere en af de nyeste, men altså helt fint med den billigste i serien.

Det vil sige iPad (10,2 tommer) i 8. generation. Eller den nye iPad Air hvis du vil flotte dig.

Bærbare: Dem ville vi vælge

Skal det bare være en MacBook og til laveste pris, så forstår vi godt, hvis du vælger en Intel-model. Selv ville jeg købe M1-udgaven, selvom den ikke udløser meget rabat, fordi det er en helt ny computer.

Huaweis MateBook-serie er for Windows-fans bestemt også værd at kigge på. Du får ganske meget for pengene her.

Det gælder også Samsungs nyere serie af computere, ligesom HP har solide bærbare i sit program, der ikke ødelægger privatøkonomien.