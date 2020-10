Black Friday: Sætter vagter ind

Elektronikkæde udvider også åbningstiden markant for at holde antallet af kunder i sine fysiske butikker nede under den populære indkøbsfest

Der bliver ikke taget nogle chancer, når der i næste måned holdes en række af udsalgsdage i elektronikkæden Power. Allerede 11. november, hvor den såkaldte Singles Day gennemføres, bliver der sat vagter ved dørene i samtlige butikker.

- Der vil være vagter foran alle vores forretninger, så vi sikrer, at der ikke kommer for mange ind, siger Jesper Boysen, der er direktør for Power, til Ekstra Bladet.

- Og vagterne vil være i konstant dialog med varehuschefen, der beslutter, hvornår der kan lukkes flere ind.

Se også: Kæmpe kæde splitter black friday i tre salgsdage

Der bliver længere mellem både personale, balloner og kunder under Black Friday i år. Coronaen har nemlig sat en effektiv stopper for store køer og mange mennesker i butikkerne. Foto: Rune Aarestrup Pedersen/Ritzau Scanpix

Her er der udsalg 11. november: Singles Day - en kinesisk tradition, der også er nået til Danmark 27. november: Black Friday - amerikansk tradition, der de seneste år har fordelt sig over flere dage 30. november: Cyber Monday - holdes mandagen efter Black Friday og er den 'mindste' af de tre udsalgsdage i november

Laver en 'sort uge'

Allerede i efterårsferien havde kæden vagter ved dørene, men tager en pause nu.

- Ordningen bliver genoptaget fra næste uge og kommer naturligvis også til at være i drift til Black Friday.

Og vagterne er kun et af redskaberne i kampen mod corona.

- Black Friday kommer vi til lave om til Black Week, hvor vi mandag til lørdag udvider åbningstiderne med fire timer om dagen.

Det betyder, at forretningerne er åbne fra klokken 8 om morgenen og til klokken 22 om aftenen.

- Så kan vi få spredt strømmen af kunder.

- Man skal jo huske, at vi også har mange kunder, der kommer for at hente varer, de har reserveret på nettet, forklarer Jesper Boysen.

Artiklen fortsætter længere nede...

Her er personalet hos Power i Kolding ved at gøre klar til åbningen af butik nummer 18 i Danmark. Den åbner 16. november, hvor det kræver et digitalt kønummer, hvis man vil ind i forretningen. Foto: Power

Kræver et kønummer Når Power 16. november åbner sin butik nummer 18 i Kolding og kort før Black Friday butik nummer 19 i Horsens, bliver det uden den traditionelle 'nattekø' foran butikkerne. I stedet indføres et digitalt køsystem, hvor man 'trækker' et tidspunkt, man kan få lov til at besøge butikkerne på åbningsdagene. - Vi kan jo ikke have kø hele natten, siger Jesper Boysen. - Derfor laver vi et bookingsystem, så du kan booke, hvornår du vil handle. Fx kl 7. Og så opfordrer vi folk til at komme nogle minutter før deres tid. - Der er simpelthen et vist antal mennesker, vi kan lukker ind. Men så bliver du også fri for at skulle ligge i en kø.

Alle butikker skal nu undgå slagtilbud

Spreder tilbud

Også hos Elgiganten er der ekstra fokus på sikkerheden i forbindelse med coronakrisen og de store udsalgsdage i november.

- Vi forbereder os på at gøre alt, hvad vi kan, for at sikre en sikker handel, forklarer Ditte Opstrup Andersen, der er kommunikationsansvarlig i Elgiganten.

- Igennem flere år har vi spredt Black Friday-tilbuddene ud over flere dage, netop for at reducere køer, gøre produkterne lettere tilgængelige og for at skabe en bedre købsoplevelse for alle.

- Det kommer vi også til at gøre i år, hvor sikkerhedstiltag og det at skabe en tryg handel er ekstra vigtig for både os og vores kunder.

Hold til højre: - Vi styrer kundernes trafik