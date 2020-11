Black friday: Spot rabatten

Det er let at tjekke, om der er en ægte rabat at hente i de mange tilbud, som du drukner i under black friday

Ved at bruge de største prisportaler på nettet kan du se prisudviklingen på de varer, du er interesseret i, som en grafik. Her findes som hovedregel tre typer af grafer, der viser, om det er værd at slå til.

Her er det prisudviklingen på et Samsung-tv. Kilde: PriceRunner

Den vigtigste graf er ’skiløjpen’, hvor prisen hele tiden bliver mindre, men godt kan have nogle små udsving undervejs. Her er kunsten at afkode, om der er udsigt til, at prisen kommer endnu længere ned. Et eksempel er fjernsyn, der sidste sommer kostede 12.000 kroner, og hvor prisen nu er den halve. Her er der en god mulighed for, at prisen falder yderligere til foråret.

Et andet fjernsyn, der sidste vinter kostede 10.000 kroner og nu koster 3500 kroner, kan derimod være en rigtig god handel, da muligheden for yderligere rabat er minimal.

Her er det prisudviklingen på en højttaler fra Sonos. Kilde: PriceRunner

Så er der ’rutchebanen’, hvor priserne hele tiden er på himmelflugt eller på vej ned igen. Det betyder typisk, at forretningerne bruger varen til at lokke dig ind med. Som kunde skal du holde øje med, om prisen er i bund nu i forhold til tidligere fald.

Her er det prisudviklingen på AirPods Pro. Kilde: PriceRunner

Endelig er der priskurven, som de seneste måneder er steget unormalt i forhold til, hvordan prisen ellers bevæger sig. Det kan være en advarsel om, at varen kunstigt er blevet sat op før black friday, hvilket er en god grund til at vente med at købe, til prisen sikkert falder endnu mere.

Dyre mærkevarer

iPhone 11-serien er blandt de mærkevarer, som du kan få en solid rabat på under dette års black friday. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

Der er længere mellem de rigtig gode priser, hvis du jagter en mærkevare.

- De nyeste modeller af mærkevarer kan du glemme, lyder rådet fra PriceRunners Martin Andersen.

- Der kommer måske en standardrabat på 10 til 20 procent - højest - under black friday. Til gengæld går der ofte lang tid, før prisen bliver så lav igen.

- Vil du for eksempel have en ny Bose-højttaler, kan det være et godt tidspunkt nu. Men du får den altså ikke 40 procent billigere.

De højeste rabatter på mærkevarer får du ifølge Martin Andersen på produkter, der er sidste års model.