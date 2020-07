Blender dig til succes

Det er indkøbet, der kan virke næsten lige så banalt, som når man vælge den næste støvsuger. For en blender er vel bare en blender?

Nej. Helt som husmoderen ved, at selv om den kan suge, så skal der mere til at være en god støvsuger, vil et professionelt 'blenderhoved' svare det samme.

En blender er nemlig ikke bare en blender. Slet ikke hvis man stiller krav til, at den skal kunne mere end at røre rundt i en sovs eller blande væsker sammen.

Blender ALT

De seneste uger har vi haft KitchenAid Artisan Blender K400 til test hos en familie, der dagligt blender sig til sunde smoothies af frosne ingredienser. Og i det hele taget holder deres blender godt aktiveret i køkkenet.

Det har imidlertid været hård kost for husstandens nuværende blender, der hurtigt 'bliver træt' og skal tændes og slukkes flere gange for at gnave sig igennem stenhårde ingredienser for at levere en lind grød af grøntsager og væske.

Modellen fra KitchenAid er i en ganske anden klasse. Den blender nemlig ALT og med et konsekvent godt resultat.

Der er god plads i blenderens 1,4 liter store beholder. Foto: Ekstra Bladet

Voldsomt lydniveau

Forklaringen er primært, at den har en ekstremt kraftfuld motor. Faktisk er den så voldsom, at testfamilien måtte skrue ned til laveste niveau, indtil de lærte de indbyggede funktioner bedre at kende.

Lyden er også voldsom og har ført til en bortvisning fra køkkenet til husets bryggers. Maskinen larmer altså, men det er så prisen for effekt.

Netop de indbyggede funktioner er udover motorkraften og den flotte byggekvalitet et klart fortrin i denne blender. Der er for eksempel et program til smoothies, der både styrer tiden, blenderen kører. Og kraften, der varieres undervejs.

Et andet meget brugt program under vores test er rengøringsprogrammet. Når du er færdig, hælder du bare vand og lidt sulfo i blenderen, som herefter gennemfører en effektiv rensning.

Hvis et billede kunne larme - for blenderen her støjer lige så meget, som den er effektiv til at sit arbejde. Meget! Foto: Ekstra Bladet

Bygget til professionelle

Som du sikkert allerede har spottet, er der meget ved KitchenAid Artisan Blender K400, som vi kan lide. Det er tydeligt, at den kraftfulde køkkengadget er bygget af professionelle folk, der leverer udstyr til professionelle, som alle kan bruge.

Designet og det store udvalg af farver er godt. Du kan også købe ekstraudstyr som mindre blenderenheder og frugtpresser. Det er som selve blenderen dyrt.

Netop prisen er også sammen med det høje støjniveau med til at trække karakteren ned fra seks til fem stjerner. Kvalitet koster, jo, men der findes blendere til det halve eller mindre, som kan klare opgaven for de fleste.

Men hvis du drømmer om en blender, hvor resultatet sidder i skabet hver gang, leverer KitchenAid i den grad varen og blender dig til succes.

Blenderen leverer et konsistent og brugbart resultat hver gang. Foto: Ekstra Bladet

