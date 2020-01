Bluetooth kan ændre dit liv

En ny standard for Bluetooth - kaldet LE Audio - kan få stor betydning for almindelige brugere af den trådløse teknologi. Men også hørehæmmede vil ifølge Bluetooth SIG, der er organisationen bag standarden, snart få helt nye muligheder.

Det er 20 år siden, at Bluetooth blev lanceret, og siden er standarden løbende blevet forbedret. Men med LE Audio tager teknologien et tigerspring frem.

For ikke alene lover Bluetooth SIG, at den nye standard giver højere lydkvalitet. Den bruger også markant mindre strøm, hvilket har stor betydning for hørehæmmede. De ofte meget små høreapparater, som hørehæmmede anvender, kan nemlig bruge LE Audio uden at bygge et større batteri ind i dem.

På den måde kan de hørehæmmede nemt få lyden fra en mobiltelefon, en radio eller et fjernsyn sendt direkte til deres høreapparat.

Og både hørehæmmede og alle andre brugere vil - hvis de har det rigtige udstyr - få adgang til at koble sig til Bluetooth-kilder, der i dag er begrænset til at sende til en enkelt eller to enheder på samme tid.

Tages i brug i år

LE Audio kan derimod sende til et ubegrænset antal enheder. For eksempel kan en ellers lydløs skærm i et fitnesscenter eller en lufthavn udsende lyden via LE Audio. Alle hovedtelefoner og andre lydmodtagere vil derfor kunne koble sig på skærmen og lytte med, hvis ellers de understøtter standarden.

Man kan også forestille sig mindre lydnetværk i en virksomhed eller andre steder, hvor man lokalt vil sprede det samme signal til mange modtagere. Eller at man selv deler lyd fra sin mobiltelefon, tablet eller computer med en større gruppe af venner.

Bluetooth SIG vurderer, at den nye standard tages i brug inden sommerferien, men at der går et stykke tid, før mange producenter er klar med udstyr, der understøtter LE Audio.

Den nye standard betyder ikke i øvrigt intet for den nuværende Bluetooth-standard, der fortsat virker på enheder, standarden bruges på. Enheder med LE Audio understøtter også den nuværende Bluetooth-standard.

