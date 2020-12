B&O kopierer sin egen succes

Der er noget betryggende ved at kunne genkende tingene.

Sådan er det netop med selv moderne fortolkninger af Bang & Olufsens klassiske designsprog. Der er en linje, og den holder det danske firma sig ganske stramt til.

Sådan er det også den bærbare Bluetooth-højttaler Beolit 20. Det lettere firkantede look og materialevalget er set før. Det samme er teknologien, som er bygget ind i modellen.

Du kan lade din telefon og andet udstyr trådløst med 5 watt på toppen af højttaleren. Foto: Ekstra Bladet

Trådløs opladning

Det betyder ikke, at der slet ingen nyheder er i Beolit 20.

Batteriet er stærkere end tidligere og leverer uden problemer over 30 timers spilletid, når du bruger den til baggrundslyd. Men ikke mere end 10 timer ved normal volumen.

Der er nu også mulighed for trådløst at lade sin mobiltelefon eller hovedtelefoner, der understøtter Qi-standarden. Ladningen er dog i den lavere ende med 5 watt, men det fungerer rigtigt fint, når højttaleren ellers er tændt.

Genopladningen sker med et USB-C-kabel, og der følger en pæn og ganske effektiv lader med i salgspakken.

Jeg er fortsat ikke imponeret over de knapper, som Bang & Olufsen laver på sine højttalere. De er umulige at skille fra hinanden, hvis man forsøger at betjene i blinde. Ærgerligt. Foto: Ekstra Bladet

Kan kobles sammen

Det vigtigste er naturligvis lyden, som Bang & Olufsen er berømt for at have styr på. Det gælder bestemt også i denne model, der spiller gennemført flot ved alle lydniveauer.

Med hjælp fra den udmærkede app, som firmaet har forfinet de seneste år, er det nemt at kontrollere bas og diskant, ligesom du kan koble enheden sammen i stereo med en anden Beolit 20 eller forgængeren Beolit 17. Det er også enkelt at opdatere den, når der kommer ny firmaware.

Min oplevelse under testen var, at en enkelt højttaler bestemt er nok, hvis du jagter en gennemført velbygget og godt spillende højttaler, det er nemt at slæbe med sig rundt i huset.

Hanken er både praktisk og smuk at bruge. Foto: Ekstra Bladet

Luksus er ikke nok

Rigtigt godt

Der er noget forfinet og elegant over Beolit 20. Det er også hele meningen med produktet, hvilket begrænser dets anvendelighed en smule.

Det her er ikke højttaleren, man smider rundt med sig på terrassen i regnvejr eller har med i garagen, mens man ordner bilen. Det er en 'indehøjttaler', hvis anden store begrænsning er, at den alene understøtter Bluetooth.

Til prisen havde det været lækkert med AirPlay eller Chromecast-understøttelse. Det samme havde Bluetooth 5 og ikke 4.2, der er en ældre standard.

Du køber med andre ord Beolit 20 for designet og lyden. Ikke fordi det teknologisk er et vidunder, der kan meget mere end de fleste.

Det er genkendeligt Bang & Olufsen. Og det er faktisk rigtigt godt.

Du kan tilslutte en lydenhed med kabel, men det følger ikke med i salgskassen. Foto: Ekstra Bladet

Sælger dig lyd med vilje