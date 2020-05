B&O stråler i ny vandgang ANMELDELSE: Opdateret udgave af 'burger-højttaleren' fra Bang & Olufsen er ifølge Ekstra Bladets tech-redaktør et seksstjernet lyspunkt midt i firmaets hidtil alvorligste krise Designet har ikke ændret sig mærkbart, men højttaleren er teknologisk markant forbedret. Pr-foto

BEOSOUND A1 (2. generation). Vejledende pris: 2000 kroner.

Normalt forbindes det at ende 'i en vandgang' med, at man fysisk plasker i baljen. Eller i mere overført betydning lander sig selv i problemer. Begge situationer passer ganske godt på Bang & Olufsen i disse dage. Struer-firmaet kæmper bogstaveligt talt mod røde tal på bundlinjen og forsøger at skaffe 400 millioner kroner til at holde sig økonomisk oven vande. Men samtidig blev efterfølgeren til, hvad jeg i sin tid døbte B&O's 'burger-højttaler', præsenteret torsdag. Modellen med navnet Beosound A1 2. gen har jeg de seneste dage testet. Og skulle fremtiden for Danmarks bedst kendte elektronikmærke alene bedømmes ud fra denne model, venter der en lys tid forude. I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen Se også: B&O i alvorlige problemer - har brug for 400 mio. kr. Batterilevetid fordoblet

Jeg var også ganske begejstret, da første udgave skulle anmeldes i 2016. Og selvom design og pris ligner sig selv, er der sket flere markante forbedringer af både software og ikke mindst hardwaren bag Beosound A1. Således er batterilevetiden fordoblet til - ifølge B&O - op til 48 timer, selvom modellen er en smule lettere end før. Under vores test, hvor højttaleren er blevet slæbt med rundt i byen og brugt flittigt, ladede vi en enkelt gang. Og ikke fordi den løb tør. En anden markant forbedring er, at højttaleren nu er beskyttet mod netop en vandgang. Den er certificeres til at kunne overleve på en meter vand i 30 minutter. Så alt fra en flaske vand, der lander forkert, til en bølge på stranden burde modellen kunne overleve. Vi fraråder klart, at du smider højttaleren i vandet med vilje. Men hvis det sker, er der en større chance for, at den overlever, da den er godt beskyttet mod vand. Pr-foto I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen Appen er blevet bedre

Tre mikrofoner og stemmetjenesten Alexa fra Amazon er også blandt nyhederne, selvom netop denne tjeneste fortsat ikke er særligt udbredt herhjemme. Til gengæld kan man glæde sig over, at B&O har tunet højttalerens evne til at spille lyd i sync med videoindhold. Og så er firmaets app blevet strammet væsentligt op, siden vores første anmeldelse i 2016. Den er efterhånden så god, at jeg er tæt på at kalde den en fornøjelse. Beoplay A1: Sådan lyder en burger i luksusklassen Af oplagte grunde er lydoplevelsen naturligvis afgørende, når man tester en højttaler. Og her skuffer den opdaterede Beosound A1 ikke. Den leverer et meget fyldigt og flot lydbillede omkring sig. Både når man bruger den derhjemme, men særligt når den tages med udenfor, hvor der skabes en solid lydoplevelse hele vejen rundt om højttaleren. Den kan samtidig spille ganske højt, uden at lyden forvrænges. Beosound A1 er som fysisk objekt også mere end blot et stykke elektronik. Vi er tæt på brugskunst her, som er en nydelse at have i hænderne og have stående fremme. Se også: B&O PLAY bygger burgerhøjttaler om til en sandwich Lædersnoren på højttaleren er langt mere end en gimmick. Den er smart og gør enheden meget anvendelig. Pr-foto I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Dommen: Varm anbefaling

Når jeg lægger ovenstående betragtninger sammen i det store regnestykke, fortjener modellen og B&O at stige helt til stjernene. Modellen fik i 2016 fem ud af seks mulige stjerner. Nu bliver det til seks ud af seks mulige

Dengang trak appen, som er markant forbedret, den manglende medfølgende lader (men der er en USB-C-ledning i kassen, red.) og de helt flade knapper på siden ned.

Hverken lader eller de flade knapper er der rettet på - du skal med andre ord ikke overlade højttaleren til en blind eller selv forsøge at betjene den uden at have øjenkontakt. Alligevel er forbedringerne med vandbeskyttelse, bedre lydteknologi og en langt bedre app så markante, at jeg denne gang trækker topkarakter-kortet. Her hjælper det, at prisen fortsat er den samme, selvom den med sine 2000 kroner er i den høje ende.

Og hvad så med alternativerne? Jo, du kan da godt finde et hav af andre modeller fra B&O's konkurrenter, men design, byggekvalitet og den samlede pakke er altså den bedste i Beosound A1 2. gen, som derfor får min varmeste anbefaling.