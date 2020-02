Bodegaer narret: Mødte fupdirektørs far i retten

TIP OS! Kender du mere til de forretninger, som familien Gutfelt står bag? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Da Rasmus Gutfelt Skalbo i december sidste år forsøgte at få penge ud af ejerne af appen ‘Din Lokale Bodega’, der forsøger at puste nyt liv i værtshuskulturen i Danmark, udeblev han fra retsmødet.

På det tidspunkt var Rasmus flyttet til Spanien, hvor han driver Facebook-firmaet Marketing Saver fra. Han sendte derfor i stedet en betroet for at repræsentere sit firma Gutfelt Media IVS: faderen Lennart Gutfelt, der ellers har konkurskarantæne (Lennart er sagsøgte 1 i dommen, red.) og ikke må deltage i ledelsen af en virksomhed.

Aggressiv og ubehagelig

- Han opførte sig som en aggressiv og meget ubehagelig amerikansk advokat, fortæller Slobodan Rajovic, der står bag appen og var stævnet af Rasmus Gutfelt Skalbo for mere end 30.000 kroner.

Ifølge flere vidner i sagen gennemførte Lennart Gutfelt således flere pågående vidneafhøringer og fremlagde beviser i sagen på vegne af sin søns firma.

Sagen begyndte, da Rasmus og en kollega i slutningen af 2018 opsøgte Slobodan Rajovic og tilbød deres hjælp til Facebook-markedsføring. Prisen var 6000 kroner om måneden, men der blev aldrig indgået en formel kontrakt. Og da arbejdet trak ud og efterfølgende viste sig at være helt ubrugeligt, nægtede Slobodan Rajovic at betale.

Slobodan Rajovic (t.v.) står bag appen ’Din Lokale Bodega’ og har sammen med sin kollega Mikkel Emil Dahlgård brugt meget tid på sagen med familien Gutfelt. Foto: Jonas Olufson

Håbløs video

- De lavede en håbløs video på Glashuset Bodega (på Nørrebro i København, red.), som et barn kunne have lavet bedre. Og så lavede de opslag, som Facebook enten afviste, eller som blev vist for unge under 18 år, der ikke må se reklamer for alkohol.

Da det gik op for Slobodan Rajovic, at Rasmus Gutfelt Skalbo ikke kunne levere det, han havde lovet, bad han derfor om at få samarbejdet stoppet. Svaret var en regning, der endte på over 30.000 kroner.

- Jeg tilbød dem i venlighed 3000 kroner, selvom arbejdet heller ikke var de penge værd. Men det nægtede Rasmus at acceptere.

- Og jeg vil altså hellere betale min advokat penge end give Rasmus en krone mere, siger Slobodan Rajovic om baggrunden for, at han valgte at tage sagen i retten.

Kostede tillid

Byretten på Frederiksberg afviste kravet på over 30.000 kroner fra Rasmus Gutfelt Skalbo og hans far. Slobodan Rajovic kunne slippe med at betale for en måneds arbejde, nemlig 6000 kroner plus moms. Men sagen har kostet ’Din Lokale Bodega’ mere end det.

- Udover regningen til vores advokat er den her sag også gået ud over tilliden til vores app. Jeg inviterede nemlig flere bodegaejere til et møde med Rasmus og hans sælger i god tro til, at de faktisk kunne levere noget ordentligt.

- Og det kunne de på ingen måde.

Rasmus Gutfelt Skalbo ønsker fortsat ikke at tale med Ekstra Bladet.

Her ankommer Lennart Gutfelt til sit revisionsfirma på Amager, men han ønsker ikke at mødes med Ekstra Bladet og fortælle om sit syn på sagen. Foto: Anthon Unger

- Det er min ret Lennart Gutfelt kan ikke se nogle problemer i, at han i december sidste år mødte op i retten på vegne af sin søns firma. Det var nemlig det mest praktiske og er kun sket denne ene gang, understreger han i en mailsvar til Ekstra Bladet. 'Hovedforhandlingen var datosat på et tidspunkt, hvor min søn ikke var i stand til at give møde.' 'I stedet for at begære udsættelse og dermed besvære retten, vidner og indstævnte med at finde en ny dato, tilbød jeg at forelægge sagen til trods for mine ringe juridiske evner.' 'Det har jeg både lov og ret til,' mener Lennart Gutfelt.

