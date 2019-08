Boeing anklaget: Gambler med liv

To flystyrt og 346 liv.

Det er ifølge en omfattende kulegravning, som New York Times har lavet, prisen for, at de amerikanske myndigheder i årevis har ladet flygiganten Boeing kontrollere sig selv.

De to flystyrt skete i marts 2019 og i oktober sidste år. Begge med flytypen Boeing 737 Max som man i dag ved var udstyret med en særdeles fejlramt teknologi til at holde flyet i luften.

Spørgsmålet er nu, hvorfor de amerikanske myndigheder overhovedet godkendte et fly, som piloterne ikke fik ekstra uddannelse i at flyve, selvom det på afgørende områder opfører sig markant anderledes end tilsvarende modeller i 737-serien?

Se også: Lavpriskæmpe skal fyre 900

Kritik af myndigheder

Sagen fik onsdag i denne uge ny opmærksomhed, da den blev taget op i det amerikanske senat.

Her undrede flere politikere sig også over, hvordan godkendelsen af en helt ny flytype reelt er lagt i hænderne på det firma, der har en økonomisk interesse i at bygge det billigst muligt.

- Disse historier er særligt ødelæggende for cheferne hos de amerikanske flymyndigheder, FAA, med ansvar for sikkerhed, lød det blandt andet fra republikaneren Susan Collins.

Se også: Krise koster Boeing over 32 milliarder kroner

Det sidste af de to styrt skete 10. marts 2019. Her ses pårørende ved ulykkesstedet tre dage senere syd for Addis Ababa i Etiopien. Samtlige 157 ombord blev dræbt. Foto: Addis Ababa/Ritzau Scanpix

Se også: Forbud mod ulykkesfly koster på Norwegians overskud

I seng med Boeing

Afsløringerne i New York Times, der har talt med en række af nuværende og tidligere ansatte hos både Boeing og FAA, giver imidlertid et ganske godt svar på de mange spørgsmål.

Den øverste ledelse i FAA har ifølge avisens kilder konsekvent underkendt sine egne eksperter og ladet Boeing bestemme, om og hvordan en sikkerhedsfejl skal rettes.

En mulig forklaring på det tætte samarbejde med Boeing kan være de attraktive jobs, som flygiganten står parat med til netop FAA-ansatte. Eller Boeing-chefer, der pludselig arbejder for myndighederne.

Og det er ikke kun teknologien til at holde 737 Max i luften, der er blevet sjusket med. På samme flytype valgte FAA nemlig at følge Boeings krav og undlade at installere ekstra kabler og andet udstyr, der kan holde flyet i luften, hvis en motor pludselig eksploderer.

Se også: Boeing giver 660 millioner kroner til flydræbtes familier

Ny alvorlig fejl

FAA’s menige ansatte frygter ellers, at den ekstra store motor i 737 Max kan påføre livsvigtige kabler andre steder i flyet store skader, hvis motoren går i stykker.

Men Boeing mente, at det ville være for dyrt at ændre flyets kontruktion og slap derfor med FAA’s accept for at forstærke flyet de steder, som eksperterne foreslog.

Norwegian og Ryanair er blandt de mange flyselskaber, der i disse måneder ikke kan få lov til at bruge deres Boeing 737 Max. Foto: Lindsey Wasson/Ritzau Scanpix