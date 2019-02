Brug din mobil uden at røre den

I Danmark er LG nærmest udslettet, når det gælder salg og markedsføring af mobiltelefoner. Alligevel er firmaet fortsat interessant. Især fordi det løbende lancerer ny teknologi, der måske kan ‘smitte’ andre og mere relevante producenter.

Sådan er det også netop sket under mobilmessen i Barcelona, hvor den ny mobil LG G8 ThinQ blev lanceret. Den har en funktion kaldet Air Motion, hvor telefonen bruger de indbyggede sensorer til ansigtsregistrering til at aflæse dine håndbevægelser.

I praksis fungerer det ved, at hvis nogen ringer, kan du løfte hånden og trække til venstre eller højre i den tomme luft foran skærmen - afhængig af om du vil besvare eller afvise opkaldet. Du kan også tilføje genveje, der styrer funktioner under afspilning af musik eller navigation i Google Maps.

Du kan på samme måde klemme dine fingre sammen for at tage et skærmbillede. Eller samle fingrene, som om de holdt på en volumenknap og så justere lydniveauet.

Under vores første test af teknologien virkede det, som om telefonen ret hurtigt og gnidningsfrit opfangede vores håndbevægelser. Spørgsmålet er så bare, hvor nyttefuld eller eftertragtet muligheden i virkeligheden er.

Vanvittig skærm på ny mobil

Man indstiller scanningen af håndbevægelser på samme måde, som man allerede kender det fra ansigtsscanning. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

En smuk smart telefon

Udover de nye funktioner har LG ændret designet på LG G8 ThinQ på en lovende måde. Der er nu glas på både for- og bagsiden. Dog har sidstnævnte det bedste Gorilla Glass 6, mens forsiden må nøjes med den svagere version 5.

LG udnyttet glasset til at skabe lyd ved at vibrere med det. Det kendes allerede fra de dyreste OLED-fjernsyn fra Sony. Og det fungerede ganske godt, da vi prøvede det i Barcelona.

Det skal dog understreges, at musikken var valgt af LG, så den endelige dom falder først, når vi har testet telefonen ordentligt. Det gælder også resten af funktionerne, da modellen, vi prøvede, ikke var den endelig model, men en første betaudgave.

Vildt kamera gør Samsung til en vinder

Det er sensorerne i toppen af telefonen, der følger dine håndbevægelser. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Sådan er displayet

LG G8 ThinQ har et 6,1 tommers OLED-display med rigtig god farvegengivelse og lysstyrke. Samsungs S10, der netop er lanceret, er et hak bedre på den front, men LG er ikke dårlig.

Batteriet er på 3500 mAh, du får 6 GB arbejdshukommelse og 128 GB lagerplads. Processoren er en Snapdragon 855.

LG har ingen planer om selv at lancere telefonen i Danmark, men der bliver sandsynligvis mulighed for at købe den via andre salgskanaler. Dansk pris og salgsdato er ukendte.

Her ses den nye LG-telefon (t.v.) sammen med Samsungs Galaxy S10. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Se også: Så vildt er Sonys flagskib