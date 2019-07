Brug dit mobilkamera som tolk

Google forbedrer de kommende uger funktionen til at oversætte med hjælp fra kameraet i din mobiltelefon

Google har de seneste år været førende, når det gælder software og tjenester, der kan nemt kan oversætte tekst. Men de kommende uger bliver oversættelse via kameraer i mobiltelefoner voldsomt forbedret.

Allerede i dag kan man bruge kameraet i Googles særlige app til oversættelser kaldet Google Oversæt.

Men fra i dag og de næste par uger rulles nye funktioner ud til brugere af appen på både Android-telefoner og Apples iPhones.

Mange flere sprog

Fremover kan programmet automatisk finde ud af, hvilket sprog et skilt, et menukort og andre tekster i den virkelige verden er skrevet på.

Man kan nu også frit oversætte mellem to sprog, hvor man tidligere var stærkt begrænset i understøttelsen af sprog, da der alene kunne oversættes mellem engelsk og de andre understøttede sprog. Du kunne altså ikke oversætte et russisk skilt til dansk.

Nu kan der med kameraet oversættes fra hele 88 sprog - mod tidligere 60 - til flere end 100 sprog, herunder naturligvis dansk.

I praksis kan det virke således: du er på besøg i fx Spanien og har brug for oversættelse af en tekst. Her vil Google Oversæt nu både automatisk opdage, at teksten er skrevet på spansk og uden problemer oversætte teksten til forståeligt dansk, hvis du beder programmet om det.

Her oversættes et skilt på russisk til engelsk. Men om kort tid kan oversættelsen ske direkte til dansk og 103 andre sprog. Foto: Google

Her finder du det

Ifølge Google bliver oversættelsen fremover mere præcis og flydende.

Samtidig er programmet blevet bedre til at vise de tekster, man peger sit kamera imod, uden at det flimrer så meget, som det tidligere har gjort.

Det er gratis at bruge appen, der også virker, selvom du ikke har kontakt til nettet. Det kræver blot, at du først downloader de sprog, du har brug for på rejsen.

Du kan finde Google Oversæt til iPhone her - og til Android her.

