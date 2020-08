Brug for handling - ikke flere høringer

Sidste uge bød på to eksempler på, hvorfor der i den grad er brug for det, som lovgiverne i både Danmark, EU og USA er valgt for: at lovgive.

For når det gælder techgiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple er de ansvarlige milliardærer, der står i spidsen for firmaerne, indtil videre sluppet alt for nemt af sted med snak og undvigende svar.

Det var ugens stort opslåede høring i USA af topcheferne for disse fire firmaer et strålende eksempel på. For trods de helhjertede forsøg fra amerikanske politikere på at inddæmme den uhæmmede dominans, som de fire står for, viste høringen med al tydelighed, at der i den grad er brug for handling og ikke flere høringer.

Hvor er Facebooks nye 'vagthund' Helle Thorning-Schmidt i debatten om techgiganternes enorme magt? Indtil videre har hun været helt tavs. Foto: Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

Fjerner dansk musik

Det afslørede en sag fra vores egen andedam senere i sidste uge også, da YouTube spillede med musklerne og opførte sig, som kun en diktatorisk stat kan gøre det.

Med et klik fjernede streamingtjenesten al dansk musik i et åbenlyst forsøg på at gøre regningen, som danske musikere og andre rettighedshavere har stillet til YouTube, markant mindre.

Selv forklarer tjenesten, at man bare ikke har kunne blive enige om betingelserne i Danmark.

Men skridtet er ikke enestående, da techgiganterne gerne bruger grebet, hvis det er til deres fordel.

Høringen i USA handlede ganske tankevækkende netop om, hvordan techfirmaerne de seneste år er vokset så store, at de dels er blevet afgørende for, hvordan vores samfund og mindre forretninger hænger sammen. Og dels selv kan sætte rammerne for, hvor mange penge de tjener og ikke mindst, hvem de smadrer i forsøget på at skrabe nye milliarder sammen på hårdt pumpede konti i bekvemme skattely.

Sådan en dominans er vores hjemlige sag om YouTube blot et af mange eksempler på.

Scorer kassen

Men globalt er det altså indtil nu ikke lykkedes politikerne, der er valgt til at tage vare på hele samfundets interesser, at inddæmme techgiganterne.

Regnskaberne fra blandt andet Apple og Amazon, der blev fremlagt i denne uge, fortæller ellers en historie, som er værd at lytte til.

Nemlig at mens verden lider under coronakrisen, så går det bedre end nogensinde for dem og deres monopoler.

