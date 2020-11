Burde koste mere

SMUGKIG: OnePlus N10 5G er et sjældent eksempel på, at du (næsten) betaler for lidt for moderne smartphones

2499 kroner. Tag den Apple, Samsung, Sony...

Det er prisen, OnePlus forlanger for sin seneste af to nyheder i den såkaldte Nord-serie. Den anden er billigere, nemlig 1399 kroner for 4G-modellen N100.

N10 5G har ikke et dedikeret telekamera, men blandt andet et godt hovedkamera på 64 megapixels og en ultra vidvinkel med 119 graders vinkel. Foto: Ekstra Bladet

Dumper prisen på 5G

Positivt første indtryk

Jeg har hen over weekenden haft mulighed for at prøve den dyreste, N10 5G. Og selvom det af gode grunde er for tidligt at skrive noget endeligt om modellen, er de første indtryk positive.

Det er næsten lidt svært at forstå, at modellen med et 6,49 tommers display, der understøtter 90 Hertz billedopdatering, ikke koster mere.

Displayet står flot, de indbyggede kameraer er gode og byggekvaliteten absolut godkendt.

Du får en hurtiglader med i købet. Og så har telefonen samtidig et normalt hovedtelefonstik og stereohøjttalere. Foto: Ekstra Bladet

Et flagskib på budget

Hurtiglader følger med

Til prisen mangler der flere ting. For eksempel den lynhurtige processor som dyrere smartphones har. Det går langsommere på modellen, men ikke så langsomt at man tænker særligt over det, når man først vænner sig til modellen.

Du skal også kigge langt efter den særlige OnePlus-knap, der gør det nemt at skifte lydtilstand (ringer tændt, vibrator eller lydløs, red.). Omvendt har modellen seks gigabyte RAM indbygget og 128 gigabyte intern lagerplads, hvilket til prisen er imponerede.

Hurtigladeren (30 watt) følger med i salgskassen, og den USB-C-lader fylder det indbyggede 4300 mAh batteri med den effektivitet, man allerede kender fra andre OnePlus-modeller.

Læseren til fingeraftryk sidder ikke i skærmen men i en knap på bagsiden af telefonen. Foto: Ekstra Bladet

Vinderen er tilbage

Hård konkurrence

Og min foreløbige dom? Tjaaah, både Nokia og Motorola opererer allerede i dette felt af prisbillige mobiltelefoner til under 3000 kroner. Og de gør det ganske godt.

Spørgsmålet er bare, om OnePlus ikke gør det bedre? De gør det i hvert fald mindst lige så godt. Vi får se.

OnePlus N10 5G sættes til salg 20. november, mens N100 kan købes fra i morgen 10. november.

