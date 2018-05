Bygget af glas: Her er den nye OnePlus 6

Med lanceringen af OnePlus 6 åbnes der også op for et nyt bytteprogram. Det giver mulighed for - via firmaets hjemmeside - at få modregnet et beløb i salgsprisen, hvis man afleverer sin gamle OnePlus.

Det kan for eksempel være en OnePlus 3 eller 3T, der i god stand giver op til 1400 kroner. Og op til 1600 kroner hvis man køber den nye OnePlus 6 inden udgangen af maj.

Inden man siger ja til dette og tilsvarende tilbud fra mobilprocenterne, bør du dog tjekke markedet godt. Det er nemlig ikke sikkert, at du får den bedste pris for din brugte mobil her.