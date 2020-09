Clockradioen er tilbage

At tænke sig at man i 2020 ender med at teste...en clockradio.

Men da Harman Kardon tilbød et udlån af deres bud på en nutidig model kaldet Citation Oasis, sagde jeg naturligvis ja. Ikke mindst fordi både læsere og kolleger længe har efterlyst et alternativ til at smide telefonen ud af soveværelset.

Eller skal jeg snarere sige et alternativ, hvor man kan sætte telefonen på lydløs og placere den lidt væk fra sengen. Og stadig være sikker på at blive vækket.

Mange tilslutningsmuligheder

Det er svært at undgå telefon eller tablet, hvis man vil have fuld glæde af den kombinerede DAB+ radio, 'streamingmaskine' og trådløse oplader.

Lad os begynde med det sidste. Hvis du har en mobiltelefon, der understøtter trådløs opladning via QI-standarden, kan du nemlig lægge den i seng på toppen af clockradioen.

Alternativt kan du trække et USB-kabel fra bagsiden af radioen, hvor der sidder en udgang. Her finder du også et minijack-stik, hvis du har brug for at sende lyd via en ledning igennem enheden.

Radioen er godt bygget. Og det er smart, at man trådløst kan oplade sin telefon på toppen. Pr-foto

Dyr foldbar har fået vokseværk

Indbygget batteri

Telefonen kommer også i spil, hvis du vil udnytte muligheden for at sende lyd trådløst til Citation Oasis. Ganske imponerende kan du både gøre det via AirPlay eller bruge clockradioen som Chromecast. Google har yderligere en finger med i spillet, da der også er indbygget Google Assistent.

Du kan med andre ord give radioen stemmekommandoer, der indstiller alarmen, tænder eller slukker for lyden og fortæller dig klokken, hvis du ikke gider åbne øjnene.

Og nej, du skal ikke være bange for at sove for længe, hvis strømmen ryger i nattens løb. Der er indbygget et batteri i bunden, som du blot skal huske at aktivere ved at hive et lille stykke plastik ud, når du tager radioen i brug.

Vi ville nok placere clockradioen lidt længere væk fra sengen. I hvert fald hvis du har telefonen liggende ovenpå. Ellers får du aldrig fred. Pr-foto

Se også: Tiden løber stærkere end Microsoft

Lidt for dyr

Ja, så er der netop radioen. Det er en DAB+, som du henter signalet ned til via den lille antenne, der følger med i salgskassen.

Umiddelbart burde det være den bedste funktion i clockRADIOEN, men det er faktisk det område, der skuffede mig mest. Betjeningen er således en smule bøvlet, ligesom touchknapperne i toppen, hvor du kan forudindstille fire DAB-kanaler, er alt for følsomme.

Det betyder, at du risikerer at fejlbetjene radioen, når du placerer din telefon eller tager den af. Ret irriterende for at sige det mildt.

Uanset hvilken lydkilde du vælger leverer de indbyggede højttalere i Citation Oasis heldigvis et resultat i den bedre ende. Det er rigeligt til at spille soveværelset hæderligt op, men nok for lidt når man kigger på prisen.

Den havde jeg gerne set ligge 500 kroner lavere. Så havde det været en sekstjernet oplevelse, at clockradioen er tilbage.

Se også: Skolestart presser prisniveauet ned