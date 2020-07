Computeren der letter dig

Der er sjældent meget 'sexet' at skrive om nye bærbare. Det er lidt som tømmerens hammer eller kokkens kniv: Det skal bare virke.

Men Galaxy Book Ion fra Samsung hører til undtagelserne og er en af årets mest interessante bærbare. Det er der flere grunde til.

Den første opdager man, når computeren løftes. Den er let.

970 gram vejer enheden, som på de fleste andre områder bestemt ikke er en letvægter. Heller ikke når det gælder prisen, der ligger i spændet mellem budget og alt for dyrt.

Foto: Ekstra Bladet

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Ikke til gameren

Således får du en computer, der har et rigtigt godt tastatur, en fremragende batteritid på over 10 timers drift og evnerne til at løse det, selv den mere krævende bruger forlanger.

Der er otte gigabyte RAM og 512 gigabyte lagerplads i modellen, som vi har testet. Og ikke mindst 10. generation af Intels i5-processor (1,6 GHz). Det er rigeligt, medmindre du vil lave omfattende videoredigering eller ønsker dig en computer til tunge spil. Så skal du nemlig vælge en anden.

Jeg kan også godt lide displayet på 13,3 tommer, der dog til prisen godt kunne have haft en højere opløsning end 1080p. Samsung er imidlertid eksperter i at tvinge gode billeder ud af displays, hvilket til fulde lykkes her. Modellen kan i øvrigt købes med et 15 tommers display, hvis du har brug for en større skærm.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Den indbyggede læser til fingeraftryk er effektiv, men kunne godt have været lidt mere diskret. I det mindste kan man få øje på den. Foto: Ekstra Bladet

Ny bærbar: Gør et klogt køb

Kan opgraderes

Det samme kan man sige om den indbyggede lyd og tilgængeligheden af porte og udvidelsesmuligheder.

Det slanke og tynde design til trods er der blevet plads til en USB-C-port (3.1/Thunderbolt 3), to USB 3-porte, en kortlæser til microSD-kort, minijack stik og en HDMI-udgang.

Fingernemme kan samtidig opgradere enheden med mere RAM og større intern lagerplads, hvilket er med til at fremtidssikre maskinen.

Udover prisen, der ligger i den tunge ende, trækker det dog ned, at Samsung har 'forurenet' Ion med sine egne programmer.

Det sker sikkert for at understøtte dem, der allerede bruger firmaets mobile enheder. Men det er en uskik at fylde andet end en ren version af styresystemet på maskinen, mener jeg.

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

Galaxy Book Ion er en sart sag, som det fremgår af billedet her. Efter et par gange i tasken havde den pastelfarvede overflade nemlig fået nogle sorte 'afskrabninger'. Foto: Ekstra Bladet

I samarbejde med PriceRunner - læs mere i bunden af artiklen

De skal købe den

Hvem skal så købe Galaxy Book Ion?

Mit bedste bud er dem, der vil forkæle sig selv eller andre med en bærbar, der skal mere end at være praktisk og god.

Det er maskinen til dem, der vil også vil have en computer, som er lækker at se på og bruge. Og det er Ion!