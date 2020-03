Corona-svindlerne hærger Danmark

Et af de steder, hvor man i disse dage har travlt med at informere borgerne, er hos Digitaliseringsstyrelsen. Her har man blandt andet ansvaret for at klæde både borgere, virksomheder og andre myndigheder godt på til at forsvare sig mod forsøgene på at udnytte coronasituationen til at narre netbrugerne.

- De falske mails og falske hjemmesider ser vi desværre en stigning af, hvor corona misbruges til at forsøge at få folk til at udlevere personlige oplysninger, forklarer Marie Wessel, der er chef for Digitaliseringsstyrelsens Kontor for cyber- og informationssikkerhed.

- Styrelsen opdaterer derfor løbende hjemmesiden sikkerdigital.dk med oplysninger, der kan hjælpe med at stoppe svindlen.

- Vi har selvfølgelig opdateret den med konkret viden om aktuelle forsøg på at snyde netbrugerne.

- Og så har vi altid et fokus på falske mails og falske hjemmesider, hvor vi sørger for at handle, hvis vi bliver opmærksomme på, at noget nyt er i omløb. Men vi er i denne periode særligt opmærksomme på områder, der kan udnyttes, fortæller Marie Wessel til Ekstra Bladet.

Sådan ser en af de aktuelle svindelbeskeder ud.

Klart råd til offentligt ansatte

Når det gælder myndigheder og offentligt ansatte, har hun dette klare råd:

- Man skal følge de sikkerhedspolitikker, man allerede har på plads. De gælder også, når man arbejder hjemmefra.

- Det her er nemlig en god anledning til at være ekstra opmærksom på, hvilke politikker man har på arbejdspladsen. Det gælder også, hvilke kanaler man bruger til at kommunikere med.

- For eksempel at man aldrig sender arbejdsrelaterede beskeder fra sin private mail, men bruger arbejdspladsens mailsystem.

Husk at opdatere

Alle typer af virksomheder skal også løbende sørge for opdateringer af softwaren på deres computere.

- Det er altid vigtigt at holde sin computer og andre enheder opdateret, også selvom det ofte sker automatisk på mange arbejdspladser.

- Og uanset om du arbejder hjemme eller i firmaet, er vores gode råd samtidig, at du skal tænke dig godt om, inden du klikker på noget.

- Der er altså aldrig nogen offentlige myndigheder, banker eller Nets, som beder dig om dine NemID oplysninger via en mail eller sms, advarer hun.

Og rådet gælder alle netbrugere.

- Hvis du modtager en besked, hvor du bliver bedt om at aflevere dit NemID eller dine NemID-koder, kan du være helt sikker på, at det er en falsk besked.

