Dan er færdig med Dell

Brugte næsten to måneder på at få pengene retur for defekt computer

TIP OS: Har du oplevet lignende problemer? Fortæl din historie i en mail til tech@eb.dk

Det burde være en formssag at få ordnet sin nye computer, hvis den allerede ved leveringen ikke virker.

Det troede Dan Andersen også, da han i begyndelsen af december tog fat i computerfirmaet Dell for at klage over sit indkøb.

- De er sådan set flinke nok, men der sker ikke en skid, konstaterer vestjyden i dag efter at have brugt næsten to måneder på at få sine penge tilbage.

Kostet rundt i en ring

De mange uger er gået med at vente på svar, der ikke viser sig at holde. Og løfter, der gang på gang bliver brudt.

- Langt de fleste får sikkert en computer, der virker. Men de få som mig, der kommer i problemer, de bliver simpelthen sjoflet, mener Dan Andersen.

- Man bliver kostet rundt i en ring, der bliver lovet en masse, og så kan man ikke komme i kontakt med dem, når de alligevel ikke ringer tilbage, som de har lovet.

Sagde jeg skulle lyve

Det første brudte løfte var, at computeren ville blive byttet med en ny.

Men da kundeservice alligevel ikke kunne leve op til det løfte, blev Dan opfordret til at lyve om, at der var en fejl på computeren. Han skulle bare udnytte sin returret, men ikke sige noget om fejlen, lød rådet.

- Kundeservice forklarer pludselig, at jeg skal sige, at jeg har fortrudt købet. Jeg må bare ikke sige, at den er i stykker.

- Men jeg vil selvfølgelig ikke acceptere, at jeg skal sende computeren retur og selv betale for det. For hvis man fortryder købet, skal man selv betale for returfragten.

- Jeg vil heller ikke lyve om det eller købe modellen igen, der nu er blevet 1600 kroner dyrere, siden jeg købte den.

Næste problem: Pengene

Da Dell endelig tager computeren retur, opstår det næste problem. Nemlig at få pengene tilbage.

- De har hele tiden nogle nye forklaringer. Så har de problemer med deres computere, så er de syge, og pludselig kan de ikke opfylde det, som de har lovet. Eller også har den rigtige afdeling ikke fået besked om, at jeg skal have pengene retur.

Da der endelig kommer penge, mangler noget af beløbet, så først 29. januar har Dan Andersen fået alle sine penge.

- Skal du handle hos Dell igen?

- Nej, lyder det meget klart fra Dan Andersen.

– Hvad synes du, Dell skal lære af din sag?

- De skal få løst problemerne i stedet for at trække sagerne i langdrag og sende kunderne i ring. For det er jo det, at de gør.

- Hvad giver du for deres forklaringer om, at din sag er usædvanlig?

- Altså, når jeg kigger på deres fortid med dårlig kundeservice og de problemer, som andre deler på Trustpilot lige nu, så virker det altså som om, at det her problem går igen og igen for rigtig mange kunder.

