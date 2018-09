Danmark får et nyt mobilmærke i dag: Her er de tre første modeller

Endnu en kinesisk gigant indtager markedet for at snuppe kunder fra Samsung og Apple

Først Huawei. Så OnePlus - og fra i dag også Xiaomi.

Jo, de kinesiske mobilproducenter har godt gang i forsøget på at gnave lunser af det danske mobilmarked, der ellers er domineret af Apple og Samsung.

Nu kommer 'Asiens iPhone' til Danmark

Billigt våben

Våbnet er billligere, men stadig ganske gode smartphones er det specielt lykkedes for Huawei at få en markant kundebase. Det kunststykke forsøger Xiaomi nu at gentage i tæt samarbejde med Teleselskabet 3:

- Xiaomi har en bred tilgang til markedet og mange forskellige smartphones og prisniveauer.

- De lancerer også nye produkter med stor hastighed. Det er helt vildt, siger David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3, om baggrunden for dagens lancering.

Mi MIX 2S er den dyreste af de tre nye modeller på det danske marked. Pr-foto

Apple droppede vigtigt stik: Nu er salget eksploderet

Keramisk glas og trådløs opladning

I første omgang sender Xiaomi tre modeller ud på det danske marked. To i den tungere mellemklasse - Mi 8 og Mi MIX 2S - og så den prisbillige Redmi 6.

Mi MIX 2S er dyrest med keramisk glas og aluminiumsramme, mens Mi 8 følger tæt efter med sin AMOLED-skærm.

Begge modeller har ansigtsgenkendelse, læser til fingeraftryk og kan oplades hurtigt via USB C. Mi MIX 2S kan også oplades trådløst.

Teleselskabet 3 begynder forsalget i dag, mens det officielle salg først begynder på tirsdag.

