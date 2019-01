Danmark går i krig mod datingside: De snyder brugerne

Prøveabonnementer, der bliver meget dyrere, end forbrugerne havde regnet med. Og opsigelser, som bliver ignoreret.

Det er ifølge Forbrugerombudsmanden nogle af de problemer, der er med datingsiden be2. Og problemerne er så alvorlige overtrædelser af reglerne for god markedsføring, at Ombudsmanden nu har bedt myndighederne i Luxembourg gribe ind.

- Det er vores vurdering, at be2 vildleder forbrugerne i strid med både dansk og europæisk lovgivning.

- Da selskabet hører hjemme i Luxembourg, har vi anmodet de luxembourgske myndigheder om at behandle sagen med henblik på at sikre, at be2 fremover overholder reglerne, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i en udtalelse om sagen.

Svært at opsige

Ombudsmanden vil have firmaet bag be2, hvis danske domæne er ejet af Online Personals Group AG og har Laetitia Pateau som direktør, til at ændre deres markedsføring.

Det skal være meget mere tydeligt, hvad man binder sig for, når man tegner et abonnement på datingsiden. Samtidig skal firmaet gøre det nemmere at opsige abonnementet, mener ombudsmanden.

I dag er det nemlig meget svært for danske forbrugere at få be2 til at stoppe abonnementet, blandt andet fordi opsigelser via mail ifølge Ombudsmanden bliver ignoreret.

- Vi kan konstatere, at forbrugerne har store problemer med be2. Der bliver opkrævet flere penge end aftalt, det er meget vanskeligt for forbrugerne at opsige deres abonnement, og det fremgår ikke klart, at abonnementet automatisk fortsætter efter prøveperioden.

- Det vil vi have sat en stopper for, lyder det fra Christina Toftegaard Nielsen.

Ekstra Bladet har bedt be2 om en kommentar til sagen.

