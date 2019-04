Danmarks dyreste mobil til salg

Når selv iPhone prismæssigt ikke kan være med længere, ved man godt, at der er skruet helt op for hypen. Og der er netop mere hype end værdi for pengene, når Samsungs foldbare telefon, Galaxy Fold, om få uger sættes til salg i Danmark.

Prisskiltet er således landet på 15.900 kroner, oplyser YouSee, der som det eneste mobilselskab får lov til at sælge telefonen. Også Samsung selv sælger telefonen på firmaets webside.

Allerede 26. april kan man se, hvor meget telefon man får for næsten 16.000 kroner. Eller hvor lidt. Det bliver dog ved lanceringen alene i fem YouSee-butikker, nemlig i Fields, på Fisketorvet, i Rødovre, på Frederiksberg og i Aarhus.

Sådan ser bagsiden af Galaxy Fold ud. Displayet her er på 4,6 tommer. Foto: Samsung

Vanvittige priser på mobilmarkedet

Dyrt eksperiment

Samme dag kan man også bestille telefonen i disse fem butikker, hvis ellers man har lyst til at være med på, hvad der må betegnes som et første eksperiment med en mobiltype, der uden tvivl får stor betydning fremover.

3. maj leveres telefonerne så til dem, der har bestilt. Og det er ifølge YouSee muligt at købe telefonen på afbetaling.

Vores råd er uanset betalingsmåde, at man venter med at købe. Først om et år eller to vil teknologien være moden nok og prismæssigt på et niveau, der kan forsvares.

Sådan ser telefonen ud, når det 7,3 tommers display foldes ud. Foto: Samsung

