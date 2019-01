Dansk chatside hacket: 87.000 navne og passwords stjålet

87.633 brugernavne, passwords og andre personlige data er ifølge sikkerhedssiden haveibeenpwned.com lækket fra den danske chatside FaceUP.

Lækket skete i 2013, men det er først nu, at den samlede liste over ramte brugere er kommet med i databasen, som sikkerhedssiden vedligeholder.

Advarede brugerne

Det er it-eksperten Troy Hunt, der står bag haveibeenpwned.com, hvor man kan tjekke, om ens mailadresse eller brugernavn er lækket. Er det det, bør man sørge for at skifte brugernavn og password. Og i det hele taget sikre sine vigtigste nettjenester bedre.

Ifølge Troy Hunt advarede FaceUP, da lækket blev opdaget, alle sine brugere og tvang dem til at skifte password ved at nulstille alle konti. Hackerne fik angiveligt fat i de mange personlige data, fordi der var et sikkerhedshul i den software, som FaceUP brugte.

Der er også god grund til at bruge forskellige brugernavne og særligt passwords. Data fra haveibeenpwned.com viser nemlig, at 62 procent af de lækkede data fra FaceUP optræder i læk fra andre hjemmesider.

Sikkerhed forstærket

Hos FaceUP er administrator Claus Espersen glad for, at der nu sættes fokus på sagen. Også selvom den har seks år på bagen.

- Jeg husker det som nogle hektiske dage og nætter dengang, hvor fejlen, der var årsag til database-lækket, skulle findes og lukkes, og hele sitet skulle gennemgås for lignende huller for at forhindre yderligere datalæk, forklarer han til Ekstra Bladet.

Han bekræfter, at brugerne dengang blev orienteret, ligesom de ramte brugere blev deaktiveret. Og siden er der gjort alt for at hindre nye læk og beskytte data bedre.

- Sikkerheden skulle jo hurtigst muligt højnes i den algoritme, som bruges på at beskytte passwords.

- Det betyder i dag, at selv hvis der skulle ske et nyt læk, vil det være værdiløs for en hacker.

Vi har lært af sagen

Både kort tid efter hacket og i dag forsøger FaceUP samtidig at hjælpe brugerne til at vælge bedre passwords og gøre mere for at beskytte sig selv.

- Brugerne advares for eksempel ved oprettelse af en profil, hvis de forsøger at anvende et kodeord, der ligger på toplisten over de mest almindelige kodeord, for eksempel '123456.'

- For det er altid vigtigt at bruge unikke kodeord, og løbende tjekke om en konto et sted er blevet lækket ud af de mange, man får oprettet rundt omkring på nettet, advarer Claus Espersen.

Sagen har også vakt til eftertanke hos ham selv.

- Der er mange teknologier, man skal sætte sig ind i.

- Bare en enkelt fejl kan være fatal, erkender han.

