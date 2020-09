Dansk datacenter åbnet: Gigantisk

Apple: Nej tak til atomkraft

Ud over Apple har også Facebook og Google danske datacentre på vej i henholdsvis Odense og Aabenraa.

Energistyrelsen har vurderet, at datacentrenes enorme forbrug af strøm i 2030 kan udgøre 15 procent af Danmarks samlede elforbrug.

Såvel Klimarådet som politikere har udtrykt uro over, at datacentre vil lægge beslag på så meget energi, at Danmarks grønne omstilling kommer i fare.

Men Lisa Jackson betoner, at Apple gennem projekter for ren energi verden over 'vil øge mulighederne for tilgængelig ren energi i de pågældende lande - ikke tage CO2-fri energi fra dem'.

Det er helt overvejende sol og vind, Apple investerer i.

- Vi regner ikke atomkraft med som vedvarende, selv om den har lavere CO2-udslip end fossil energi, siger Apple-direktøren.

/ritzau/