Dansk efterretningstjeneste får fri adgang til firmaer

Et forsøg på frivilligt at få danske virksomheder til at lade Center for Cybersikkerhed overvåge deres datatrafik er slået fejl.

Ifølge Politiken, der onsdag opruller sagen, har blot 26 virksomheder tilsluttet sig ordningen, hvor centeret - som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste - kan montere udstyr til døgnet rundt hos firmaerne for at overvåge deres datasystemer.

Det er malware angreb som dette fra 'WannyCry', regeringen nu vil forsøge at stoppe ved at lade efterretningstjenesten lytte med på datatrafikken hos en række virksomheder. Foto: Mark Schiefelbein/Ritzau Scanpix

Kan ikke prøves ved domstolene

Derfor vil regeringen nu gøre det til lov, at alle firmaer, som efterretningstjenesten vil have adgang hos, skal give adgang. Og firmaerne får ikke mulighed for at få prøvet afgørelsen hos en domstol, hvis de er uenig i den.

Lovforslaget møder da også kritik for at være alt for bredt og ukonkret.

- Hvad betyder det, at man kan påbyde nogen at blive tilsluttet, hvem gælder det og i hvilken udstrækning, lyder nogle af spørgsmålene ifølge Politiken fra Kim Stensdal, der er chef for kommunikation og viden i Dansk IT.

Forsvarsminister Claus Hjort Fredriksen har ingen forståelse for den kritik, han lovforslag nu møder. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Claus Hjort: Ren konspiration

Også formanden for Rådet for Digital Sikkerhed er kritisk over for, hvor data så ender henne.

- Til Center for Cybersikkerhed - ja, men derfra er det en sort boks.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) afviser imidlertid kritikken som 'ren konspiration'. Det eneste formål med overvågning er nemlig at hjælpe virksomhederne med at beskytte sig mod hackere og fremmede stater, lover han.

- Så vil de måske hellere have, at fremmede stater roder rundt inde i deres systemer?

- Det vil være et besynderligt valg, at man ikke vil lukke den myndighed, der skal beskytte mod angreb, ind, siger ministeren til Politiken.

I første omgang er det seks typer af sektorer, der kan forvente efterretningstjenestens interesse, nemlig sundhedsvæsenet, kommunikation, transport, skibsfart, finans og telesektoret. Men flere sektorer kan tilføjes senere, oplyser forsvarsministeren.

