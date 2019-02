Dansk firma bag årets bedste trådløse mobillader

SACKit CHARGEit: Trådløs powerbank, 6000 mAh-batteri, USB-C-kabel følger med til at opladning, set til 599 kroner.

Danske SACKit har begået årets hidtil bedste oplader til mobile enheder.

Det er dommen, efter Ekstra Bladet de seneste uger har testet den trådløse powerbank kaldet CHARGEit, der på alle måder imponerer.

Oplader to enheder

Ideen med powerbanken er, at du både kan oplade via en ledning, men også lægge enheder, som understøtter trådløs opladning, på toppen af den lille gadget.

Powerbanken selv oplades med det medfølgende USB-C-kabel. Og både under opladning og på batteri kan man synkront oplade en enhed trådløst og en anden enhed via et normalt USB-kabel.

Du kan fint bruge CHARGEit som trådløs oplader derhjemme, mens du lader den op til senere at tage med i tasken. Pr-foto

Strøm til et par opladninger

Det er usædvanligt at se en powerbank, der på den måde evner at kombinere både en ret ny teknologi, nemlig trådløs opladning, og samtidig er særdeles flot designet, godt bygget og uden problemer leverer varen.

Enheden giver strøm til at par opladninger af en nyere smartphone, så vi taler ikke om et monster, der sikrer dig mange dage frem på en længere ferie.

Derimod kan CHARGEit fint fungere som din trådløse oplader derhjemme, som telefonen ligger på om natten, og så følge med i tasken som din nemme adgang til reservestrøm.

