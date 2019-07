Dansk firma i kamp mod Apple

SUCCES: Jabra har øre for god lyd og er i gang med at gøre det til en milliardforretning

For nogle år siden var væksten på salget af Jabras hovedtelefoner til forbrugere negativ. Men i dag er smilene nærmest ikke til at tørre af ansigterne hos firmaets ingeniører, salgsfolk og andre, der har været med til at vende udviklingen.

Alene i første kvartal i år var væksten på 36 procent. Og der er udsigt til, at GN Audio, som Jabra er en del af, snart bliver større end søstervirksomheden GN Hearing, der lever af at bygge høreapparater.

- Jeg har en fornemmelse af, at vi kun lige er begyndt. Og det er jo helt vanvittigt at sige, når vi bare det seneste kvartal har vækstet så meget. Det er helt uhørt, lyder det fra Bjørn Ekner, der er globalt ansvarlig for produktmarketing hos Jabra.

Jabra om...Bluetooth Det er typisk producenten af hovedtelefoner, der får skylden, når Bluetooth-forbindelsen falder ud eller helt svigter. Problemet for firmaer som Jabra er bare, at der ’skal to til tango’, nemlig både hovedtelefonen og den enhed, som sender lyd. - Derfor sidder vores ingeniører hele tiden og klør sig i hovedet for at tilpasse vores software så godt som muligt. Nogle gange arbejder vi også direkte med leverandørerne af for eksempel mobiltelefoner for at få løst nogle af problemerne, forklarer Bjørn Ekner. En helt tredje mulighed er at tage kontrollen over Bluetooth-forbindelsen i begge ender. Det gør Jabra med dele af sin Evolve-serie henvendt til firmaer, hvor der følger en særlig USB-dongle til computere med. - Det gør vi jo, fordi vi vil sikre, at der faktisk er en forbindelse, siger Claus Fonnesbech.

Ekstra Bladet har inviteret sig selv på besøg i Ballerup-virksomheden, hvis hovedtelefoner – uden noget nævneværdigt reklamebudget – i dag bliver fremhævet af verdens største techmedier og sammenlignes med det bedste fra Sony, Apple, Bose og Bang & Olufsen.

- Vi er jo dykket tilbage til vores rødder for at finde ud af, hvad det er, vi unikt kan give til vores kunder. Nemlig at kombinere god lyd i form af musik og den lyd, du selv leverer som tale i vores produkter, forklarer Bjørn Ekner om fremgangen.

Hans kollega Claus Fonnesbech, der er firmaets pr-chef, fremhæver i samme åndedrag, at flere års grundig research af markedet for hovedtelefoner også er en del af forklaringen.

- Selvom vi var nogle af de første med de helt trådløse hovedtelefoner, har vi taget os god tid til arbejdet, fordi vi gerne vil ramme helt rigtigt. Det er der brugt rigtig meget krudt på.

Jabra om...god lyd Det er et meget personligt valg, hvad der er god lyd. - Det er lidt som med din bærestil: Kan du lide in-ear, over-ear eller on-ear? Det er jo fuldstændig personligt, mener Bjørn Ekner. - Vores opgave er derfor at give dig mulighed for at indstille lyden i vores app, som du gerne vil have den. Men vi sætter da en middelværdi for, hvad vi mener, er det rigtige niveau. Eller bruger kunstig intelligens til at hjælpe dig med at få en bedre lyd. Men det er virkeligt svært at ramme den rigtige lyd til alle.

Når man taler om hovedtelefoner og succes, er det dog svært at komme udenom Apple og deres gennembrud med in-ear-modellen AirPods.

- Det har da haft en stor betydning for markedet, at Apple lancerede deres AirPods.

- Men vi havde nok stadig været der, fordi vi var allerede gået i den retning, mener Bjørn Ekner.

Jabras hidtil største succes med lyd til almindelige forbrugere er netop en serie af in-ear-hovedtelefoner, Jabra Elite 65t, der svarer til AirPods.

- Vores største udfordring er, at selvom ingeniører jo kan lave mirakler, er den største kunst faktisk at ramme markedet på det rigtige tidspunkt med det helt rigtige produkt. Det er svært at tøjle begejstringen for bare at lave ny teknologi, men jeg synes, at vi lykkes bedre med det nu. Det skal i sidste ende også give mening for brugerne, siger Bjørn Ekner.

Jabra om...god pasform Godt 10 procent af alle brugere har så små ører, at de aldrig får en god pasform ud af in-ear-hovedtelefoner. - De vil aldrig få en positiv oplevelse med in-ear-hovedtelefoner. Fordi de kan ikke få dem ind i ørerne, uanset hvilke øredutter de bruger sammen med enheden. - Det kan så ændre sig over tid, hvis der en dag også bygges små udgaver, som passer til de sidste 10 procent af markedet, forklarer Claus Fonnesbech.

Udover fokus har det ifølge makkerparret en stor værdi for udviklingen af nye produkter, at Jabra er dybt integreret i en virksomhed, GN, som lever af at bygge højteknologiske høreapparater.

- Når det gælder komplet trådløse produkter, er det faktisk en del af ’mystikken’ hos os, at der sidder nogle mennesker herude, som er vant til at arbejde med at gøre ting små. Og at de kan gøre ting mindre, som stadig fungerer, forklarer Claus Fonnesbech.

- Det er noget, som mange andre kæmper med. Vi får derfor en del henvendelser om, hvad det er, at vi kan, som de ikke kan. Og det er blandt andet dét.

De små Elite-hovedtelefoner har givet Jabra stor vækst det seneste år. Men også udstyr som det avancerede kamera til møderum (t.h.) investerer firmaet massivt i. Foto: Mogens Flindt

Seneste nyhed fra Jabra er de store over-ear-hovedtelefoner Elite 85h, hvor firmaet pludselig skal kæmpe med meget veletablerede firmaer om markedet for støjdæmpede hovedtelefoner til musik. Og Bjørn Ekner erkender da også, at modellen er et klart sats.

- Lige meget hvor godt vi gør det med musik, kan det jo være svært at bryde igennem lydmuren på det marked. Men med 85h har vi en succes fra tidligere (Elite 65t-serien, red.), som vi kan stå på. Derfor er det nemmere at fortælle markedet, hvad vi faktisk kan. Men vi skal da som et brand virkelig passe på med at kaste os over og gøre noget, som vi faktisk ikke er. Heldigvis er Jabra i dag på et sundt sted, hvor der er mening i galskaben, mener Bjørn Ekner.

Og man behøver da heller ikke tage længere end til nærmeste trafikerede gadekryds for at se, at der findes masser af nye kunder, som Jabra og deres konkurrenter kan erobre.

- Der er stadig mange muligheder. Bare se de mange ledningshovedtelefoner, folk går rundt med, og som kan blive til trådløse. Her vil vi virkelig gerne vinde, lyder det med et stort smil fra Claus Fonnesbech.

Bag om Jabra

Foto: Mogens Flindt

Jabra er en del af GN Store Nord, der samlet omsætter for over 11 milliarder kroner og har godt 5000 medarbejdere.

GN Audio er den del af koncernen, som Jabra er integreret i. Afdelingen og dens 1300 ansatte havde i sit seneste kvartalts regnskab en omsætning på 1,33 milliarder kroner og et overskud på 707 millioner kroner.

Jabra har hele verden som sit marked, men USA er afgørende.

Firmaet sælger i dag sine lydprodukter via blandt andet Amazon, Best Buy i USA og hos Elgiganten i Danmark.

Tre gode hovedtelefoner

Jabra 85h er et klart sats for firmaet. Men de første anmeldelser tegner godt for den store over-ear-hovedtelefon. Foto: Mogens Flindt

Jabra Elite

85h

Over-ear hovedtelefonen er seneste nyhed fra Jabra. Den fik topkarakter i Ekstra Bladets test for sin fremragende lyd, god støjreducering og fin opkaldskvalitet under samtaler.

Apple AirPods - nu i 2. generation med mulighed for trådløs opladning af etuiet. Foto: Apple

AirPods 2. generation

In-ear hovedtelefonen fra Apple er modellen, som alle andre måler sig op imod. Den vinder på alle områder: Utrolig nem at sætte op, holder Bluetooth-forbindelsen perfekt og har en helt igennem acceptabel lyd.

Her er det Frederik Jørgensen fra AiAiAi med et udvalg af firmaets produkter. Foto: Jakob Jørgensen

AiAiAi

Drømmer du om at ’bygge’ din over-ear-hovedtelefon selv, er danske AiAiAi det rigtige sted at begynde. Firmaet er anerkendt blandt både DJ’s og almindelige, men kræsne brugere for sin gode kvalitet og de mange valgmuligheder.

Kongen af byg-selv-hovedtelefoner: Find de bedste hørebøffer