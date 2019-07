Dansk firma sælger imponerende luksuslyd

Danske Bang & Olufsen har haft travlt på det seneste. Det er ikke mere end lidt over et år siden, at vi testede den seneste topmodel H9i. Og allerede nu er de klar med tredje generation af modellen.

Denne gang er i-navnet væk og hedder igen kun ‘H9’ med tilføjelsen ‘3rd Gen’, altså 3. generation.

Dette er nyt:

Bedre batterilevetid: Op til 25 timers støjreduktion og trådløs afspilning mod de op til 18 timer på H9i. Op til 32 timer uden støjreduktion.

Dedikeret knap til stemmeassistent: Google Assistent er nu integreret.

Nogle designændringer: Ørepuderne er ændret, så der er mere plads til ørerne. Og hovedbåndet har fået mere polstring for at øge komforten. Derudover er der nogle små opdateringer i aluminiums detaljerne.

Der er således ikke mange store nyheder at spore med den nye H9, men H9i var også allerede en af ​​vores absolut foretrukne hovedtelefoner, og især batterilevetiden er et område, hvor Bang & Olufsen har slået sine største konkurrenter.

Fed luksus

Derfor er blot det at udpakke en ny hovedtelefon fra Bang & Olufsen noget helt særligt. Duften af fabriksnyt læder fra Kina er meget unikt - lidt som at komme ind i en helt ny bil for første gang, hvor alt skriger af luksus og føles premium.

H9 er helt i toppen, når det gælder hovedtelefoner til den brede gruppe af forbrugere. Og det afspejles i de anvendte materialer: aluminium, læder og lammeskind, som er noget, vi hovedsagelig kun ser på de dyreste hovedtelefoner. H9 placerer sig dermed sammen med Master & Dynamic MW65 og Bowers & Wilkins PX, når det kommer til rene og lækre designs.

Måske kunne vi have ønsket, at enheden var totalt fremstillet af metal, men plastik er garanteret valgt for at holde vægten ned. Med 285 gram er H9 allerede så tung, at der helst ikke skal lægges mere på.

Således vejer Sony WH-1000XM3 255 gram, Bose QC35 II 235 gram og Jabra Elite 85h 296 gram. Og her gør de 50 gram, der skiller mellem Bose og B&O, H9 betydeligt mindre egnet til løb og andet aktivt brug, da de i langt højere grad end Boses model hopper rundt på hovedet.

Hovedtelefonerne kan heller ikke foldes sammen udover at vende ørepuderne indad. Det er samtidig lidt nærigt, at B&O ikke har lavet et etui til så dyre hovedtelefoner. Du må nøjes med en stofpose.

Komforten er som på tidligere modeller meget god, selvom polstringen over hovedet stadig er lidt i den stive og hårde ende. Der er lidt mere polstring end før, men vi kunne godt tænke os en endnu blødere variant. Du kan opleve en vis gnidning mod hovedbunden, hvis lyttetiden overstiger en time eller to.

Ud over den sorte model, som vi testede, tilbyder Bang & Olufsen også en lækker lædervariant med detaljer i guld, og hvis vi kender dem rigtigt, vil der sandsynligvis også komme flere farver.

Denne knap er ny og giver adgang til stemmeassistenten. Det kan være Googles eller den, du ellers har i din enhed. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Styres med touch

Som tidligere håndteres kontrolfunktionerne via et berøringspanel på højre ørepude. Mange mennesker er skeptiske over for sådanne berøringsløsninger, men undertegnede mener faktisk, at Bang & Olufsen-varianten fungerer ganske godt. Der er dog en vis indlæringskurve involveret.

Her er de vigtigste funktioner:

- Den midterste knap bruges til at sætte lyden på pause og starte afspilningen.

- Stryg fremad (mod ansigtet) for at hoppe en sang frem og stryg tilbage for at gå en sang tilbage.

- Stryg op for at aktivere ‘Transparency mode’, som lukker lyd ind fra omgivelserne via de indbyggede mikrofoner.

- Stryg ned og sluk for aktiv støjreduktion.

- Stryg med uret langs cirklen = volumen op - stryg mod uret = lydstyrken bliver mindre.

Appen fra B&O giver dig en god equalizer og mulighed for at styre de fleste funktioner. Vi savnet dog muligheden for at skræddersy knapper bedre.

Det er relativt intuitivt, men det må siges, at undertegnede har brugt Bang & Olufsen hovedtelefoner en del, så det meste af læringen er allerede blevet sket. Det bør dog ikke være svært at lære, da berøringspanelet reagerer effektivt, og kommandoerne er lavet, så det er relativt ligetil at undgå misforståelser.

Den eneste minus er selvfølgelig brug om vinteren, men panelet er ikke såkaldt kapacitivt og burde derfor fungere, hvis du bruger vanter, handsker eller lignende.

En anden ting, vi skal nævne, er, at det ikke er muligt at ændre funktionen af ​​den nye voice assist-knap. Det burde have været muligt at ændre dette for at gøre noget andet, da ikke alle mener, at stemmeassistenter er særligt nyttige.

For eksempel giver Bose dig mulighed for at bruge denne knap til at ændre støjreduktionsfunktionen, men samtidig har H9 så heller ikke flere funktioner end ‘til og fra’, så vi ved ikke helt, hvilken funktion knappen ellers skulle styre.

Bang & Olufsen har lavet sin autopause-funktion om, som vi klagede højlydt over i H9i. Den er nemlig blevet fjernet i H9 3rd Gen. Og B&O har også opdateret sin app med en funktion, som kan slå den fra i H9i. Det er bare en skam, fordi det er en praktisk funktion at have, hvis ellers den virker ordentligt.

Små ændringer i lyden

Os bekendt er der ikke lavet ændringer i lydkvaliteten eller støjreduktionen på H9 3. gen. Men i vores direkte sammenligning fornemmer vi dog, at B&O har skruet lidt ned på diskanten i forhold til H9i. Og det er ikke nødvendigvis en negativ ting.

H9i var nemlig blevet meget skarp i diskanten, og i nogle tilfælde kunne det være lidt for meget, hvilket gav en syntetisk lyd. På 3. gen. er diskanten stadig skarp og velopløst, men også varmere og mere organisk.

Ellers gælder alt, hvad vi tidligere har sagt om H9-serien. De lyder næsten koncertagtige, luftige og store i lyden, har en fabelagtig balance i hele registret og kan lyde både engagerende og relativt neutralt på samme tid.

Men vi kommer ikke udenom, at aktivering af støjreduktionen giver en vis nedbrydning af lydkvaliteten. Lydbilledet er først og fremmest mindre luftigt, og der kommer lidt slør over især vokalen. Hovedtelefonen lyder stadig rimeligt godt, bevaret, men du får den bedste kvalitet, hvis støjreduktionen er slået fra.

Det er lidt usædvanligt, da den elektronik, der aktiveres ved støjreducering, ofte gavner lydkvaliteten.

Derimod er enhedens evne til passivt at holde lyd ude - sammen med Master & Dynamic MW65 - blandt noget af det allerbedste i trådløse hovedtelefoner, som vi kender til. Det var også tilfældet i den første generation og i H9i.

Der er lidt mere polstring på nyheden H9 (t.h.) i forhold til forgængeren H9i. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Støjreduktion består

Støjreduktionen virker til at være identisk med H9i. Det betyder, at den er relativt problemfri men lidt under niveauet hos Bose, Sony og Jabra, som vi anser for at være tidens top tre på det område.

På kontoret giver H9 et behageligt værn mod omgivelserne, selvom de ikke kan annullere så meget af stemmerne og andre ujævne lyde, som Sony gør. Forgængeren H9i havde dog ganske højfrekvent elektronisk whistling, når støjundertrykkelsen var aktiv, hvilket er et problem, som klart er blevet mindre på H9 3rd Gen. Det gør dem langt mere behagelige at bruge, når du kun har støjdæmpningen slået til og ikke spiller noget i hovedtelefonerne.

Vi har ikke haft lejlighed til at tage dem på en flytur, men vi antager, at det samme gælder her.

Som nævnt er batterilevetiden markant forbedret i forhold til H9i. Med 25 timer i H9 3. gen er modellen dog stadig bag Sony (30 timer) og Jabra (36 timer), men afstanden er betydeligt mindre end før. B&O’s estimater synes også at stemme godt, og du kan klemme nogle få ekstra timer ud af dem, hvis du slukker for støjreduktionen.

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lidt trådløst koks

Til samtaler er H9 3. gen. forholdsvis god. I rolige omgivelser har de ingen problemer, og selv i travle gader kunne vi gøre os forståelige. De er ikke på Jabra-niveauet, men langt bedre end for eksempel Master & Dynamic MW65 og Sony WH-1000XM3, som ikke er særlig gode på dette område.

H9 understøtter forbindelse til to enheder på samme tid, men da vi prøvede, var det mildt sagt ikke helt problemfrit. Vi forsøgte os med en iPhone og en MacBook, der var koblet til hovedtelefonen på samme tid. Når man spillede musik fra iPhone, gik det fint. Men musik fra Spotify fra MacBook hakkede, og det virkede slet ikke med lyd fra YouTube.

Det gik derimod fint med at afbryde musikken fra Mac, når der kom et opkald på telefonen. Og det var heller ikke alle på kontoret, der oplevede de samme problemer, når de testede.

Når det gælder synkronisering mellem lyd og video under både streaming og i spil, klarer H9 det uden større problemer. Vi oplevede små forsinkelser, men ikke noget ødelæggende.

Touchpanelet på højre side giver dig nemt adgang til de fleste funktioner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusion

Bang & Olufsens H9-serie har længe været svaret for dem, der vil have de bedste trådløse hovedtelefoner derude, især hvis massiv støjreduktion ikke står øverst på dagsordenen. Det gælder stadig for denne tredje generation af modellen.

Bang & Olufsen har lavet små forbedringer, hvor batterilevetiden er den vigtigste. Taleassistenterne er endnu ikke slået igennem, men vi vil sikkert sætte pris på den dedikerede knap i fremtiden.

Det største problem med H9 er derfor stadig prisen, som faktisk er blevet højere end i H9i. Men du får meget for pengene og kan glæde dig over, at forgængeren er faldet i pris.

B&O konsoliderer sin position med denne model

B&O leverer fortsat fabelagtige hovedtelefoner. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

Meget god lyd

Stabil støjreduktion

Fint design og dyre materialer

Touch-kontrol er nem at bruge

Komfortabelt at bære

God batterilevetid

Det bør du overveje

Lyden er bedst uden støjreduktion

Ikke så god støjreduktion som hos de bedste

Ikke foldbar

Problem med at forbinde to enheder samtidig

