Dansk højttaler blæser dig omkuld

Vifa er et dansk firma med rødder langt tilbage i tiden, selvom mange måske ikke har hørt om dem. Pudsigt nok har virksomheden i det meste af sin levetid siden begyndelsen i 1933 leveret højttaler-elementer til andre producenters produkter. For nogle få år siden besluttede Vifa imidlertid at investere i sine egne produkter, og ‘Oslo’ er et resultat af det.

Hvad? Byen? Nej, nej, vi er ikke på de breddegrader - ‘Oslo’ er en højttaler. Hvis du finder navnet underligt, kan vi meddele, at alle deres højtalere er opkaldt efter hovedstæder, fra det lille Reykjavik til det store Stockholm.

Oslo er en mellemstor by og af den grund er Oslo-højtaleren mellemstor. Den har Bluetooth- og mini-jack-forbindelse og er en flytbar trådløs højttaler.

For at understrege: den har ikke wi-fi, men kun Bluetooth-forbindelse. Den er også meget nem at have med sig, takket være et integreret bærehåndtag, men vi er ikke så sikre på, om vi for eksempel ville smide den i tasken på en vandretur.

Stålrammen og betrækket af uld er udsøgt lavet. Foto: Tek.no

Nu vi taler om det: Det ydre består primært af aluminium og uld og føles meget robust. Med andre ord: dette er så premium, at den med flere længder overgår alle andre trådløse højttalere, vi har afprøvet. Hele rammen er i et stykke støbt, tykt aluminium, og uld betrækket (ja, det lugter også af uld) dækker resten af højttaleren. Alt flyder sammen i ét stykke uden søm.

Sjældent har vi testet et produkt, som føles så solidt, detaljeret og velbygget i hånden. ‘Oslo’ er strømlinet og kompakt, og bare ved at løfte den er det svært ikke at blive glad. Udover den grønne model kommer den også i blå, gul, sort og hvidt.

Lydkvaliteten er svær at vurdere sort/hvidt. For det første er lydkvalitet meget subjektiv, og for det andet er der også et bredt spektrum af nuancer mere end en klart defineret grænse mellem 'dårlig' og 'god' lyd.

Hvis vi skal følge forenklingen, falder Vifa Oslo dog sikkert på den 'gode' side her. Det skulle også bare mangle med et prisskilt på så mange penge.

Du får imidlertid en højttaler, der spiller enormt bedre, end størrelsen først antyder. Da undertegnede begyndte at spille musik første gang, måtte vi næsten kontrollere, at der ikke var flere højttalere tilsluttet, fordi ‘Oslo’ spillede meget bedre end forventet.

Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Lyden er kraftig, afbalanceret og meget defineret. Den er aldrig tæt på at kvæle hverken toppen eller bunden af ​​registeret, selv ved højeste lydstyrke. Et lille minus må være volumen, og det er måske en anelse hårfint vurderet, for lyden er mere end høj nok.

Der er bare det, at når du først oplever så god lyd, får man lyst til at skrue yderligere op på volumeskiven, bare for at høre lidt mere.

Det meste af musikken lyder godt, men ‘wow’ oplevelsen indtraf først, da vi satte Beethovens Fate Symphony (Symphony No. 5) på. Mange klassiske stykker har den egenskab, at de, selvom de er meget komplekse, også tillader lytteren at skelne alle de forskellige elementer i et orkester.

Hvis altså den højtaler, du afspiller stykkerne på, formår at gengive det på en fornuftig måde. Og her kan vi nævne mange tidligere testede højtalere, der helt klart ville klare denne øvelse markant dårligere.

Inden vi lader entusiasmen tage over: ja, der er stadig kun en højttalerenhed, og stereo-perspektivet og rumfølelsen kan helt klart være bedre. Det er dog mere fysiske rammer end ‘Oslos’ skyld, og i betragtning af forudsætningerne kan vi ikke sige, at vi har hørt meget mere fyldig lyd i denne størrelsesklasse.

Her er en meget vigtig nuance at notere sig: 'Oslo' er trådløs. Tilsvarende har store stationære højttalere (typisk af multirumstypen) langt bedre betingelser for at spille både godt og højt. Både fordi de ikke behøver at give plads til noget batteri, og fordi de har mulighed for at bruge meget større mængder strøm lige fra væggen.

Det, ‘Oslo’ præsterer, er ganske enkelt unikt, og den falmer ikke i sammenligning med den lidt større Urbanears-serie.

Vifa har skabt en højttaler, der er lige så udsøgt på lydfronten, som den er udsøgt på ydersiden, og vi er imponeret.

For at spille noget skal du først oprette forbindelse. Heldigvis ser det ud til, at den minimalistiske tænkning fra designet er smittet af på kontrolelementerne, for her gør Vifa det rasende let.

Du har en knap på bagsiden. Hvis du holder den lidt ind, lyser en gul ring foran på højttaleren igennem ulden. Så er ‘Oslo’ tændt. Hvis du trykker på og holder den samme knap nede igen i et par sekunder, blinker ringen blåt. Så er Oslo i parringstilstand.

Det bliver ikke meget lettere. I en tid, hvor få telefoner faktisk har en decideret lydudgang, bliver mini-jacksticket på bagsiden af højttaleren mindre relevant. Så det er dejligt, at Bluetooth-forbindelsen er så enkel.

Derudover, hvis du har en Android-telefon med NFC, kan du bare placere den på fronten, hvor lysringen er og automatisk tilslutte højttaleren til mobilen. Det sker i løbet af ingen tid.

Håndtaget er praktisk og meget solidt. Foto: Tek.no

Hvordan du justerer lyden? Det er der dedikeret to knapper på fronten til, og så kan man yderligere benytte telefonens indbyggede lydstyrkekontrol. Enkelt og fint.

På bagsiden finder vi imidlertid den eneste virkelig store irritation for ‘Oslo’: opladnings indgangen.

Den er af typen 'Barrel-plug' og dermed ret proprietær. Dette burde have været en USB Type-C-indgang, simpelthen. Der er ikke meget mere at sige om det.

Det er værd at nævne, at batteriets levetid heldigvis er solid. Undertegnede spillede ganske høj musik i seks-syv timer, før ‘Oslo’ løb tør, og så var den også blevet anvendt sporadisk før og ikke var blevet ladet umiddelbart før.

Hvis du spiller på medium volumen, kan vi se, at den kan klare 10 timer og mere til.

Det kommer næppe som et stort chok for dig, at vi anbefaler Vifa ‘Oslo’. Det er en lydkvalitetshøjttaler, der overgår de fleste lignende bærbare højttalere, selvom nogle muligvis spiller med højere lydstyrke. Hvorvidt de opretholder den samme høje kvalitet, tvivler vi meget på.

‘Oslo’ er både afbalanceret, detaljeret og meget rig på sin lyd og kunne let have været forvekslet med større højttalere.

Sådan ser knapper til betjening og stik ud. Foto: Tek.no

Får du mere lyd for dine penge? Bestemt. Vifa ‘Oslo’ er en luksus, der er få forundt, og du bør allerede have en meget stærk lyd i stuen, hvis du vælger at bruge så meget på en bærbar premiumhøjttaler snarere end at købe nogle flerrumshøjttalere til samme pris.

Men hvis du alligevel ikke havde planer om at have stationære højttalere i stuen og vil have en højttaler, der kan spille på niveau med sine konkurrenter, ja, så er ‘Oslo’ et godt alternativ. Ønsket om stor placeringsfleksibilitet og maksimal lydkvalitet i samme ombæring holder hele vejen.

Det er ikke desto mindre vanskeligt at argumentere imod, at du sandsynligvis vil være tilfreds med lyden i ‘Oslo’, når du først ejer en.

Foto: Tek.no

