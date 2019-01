Dansk hovedtelefon går til kamp mod Sony og Bose

For et år siden slog danske Jabra for alvor igennem på CES i Las Vegas med sit bud på in-ear-hovedtelefoner, der kan matche Apples AirPods.

Nu er det så 2019, og it-messen åbner tirsdag. Det bliver med et Jabra, der har sat sig et nyt mål: De vil have en bid af kagen for over-ear-hovedtelefoner, der er aktivt støjdæmpede.

Pr-foto

Otte mikrofoner

Modellen, som Jabra vil forsøge at banke både Sonys meget roste WH-1000XM3 og Boses serie af støjdæmpede hovedtelefoner med, hedder Jabra Elite 85h.

Den kan angiveligt holde strøm i 32 timer, har otte mikrofoner indbygget, og kan automatisk begrænse støjen ud fra de omgivelser du er i. Det sker ved brug af en avanceret algoritme, som Jabra har udviklet til formålet.

Pr-foto

Det koster den

En anden smart funktion ved Elite 85h er, at du kan aktivere for eksempel Google Assistent eller Siri på hovedtelefonen med stemmen og altså helt uden at skulle trykke på nogle knapper.

Hovedtelefonen koster 2299 kroner, hvilket ikke er dyrt sammenlignet med konkurrenterne. Elite 85h er i butikkerne til april.