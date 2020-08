Dansk instruktør jagter Trumps 'dataskurke'

Det begyndte med en bog. En meget stor bog. For da Shoshanna Zukoff udgav sin nu berømte bog om overvågningskapitalisme, satte det tankerne i gang hos den danske journalist og instruktør Niels Borchert Holm.



- Grundlæggende havde jeg lidt svært ved at forstå, at techfirmaerne forærer alle de her lækre produkter gratis væk. Og bogen viste, at det jo slet ikke er gratis.



- Det er os, der er produktet. Og vi bliver udspioneret hele tiden og på stadig mere sofistikerede måder. Den gjorde oprigtigt et stort indtryk på mig. Jeg tænkte, 'Det her er det vigtigste - næst efter klimakatastrofen - som jeg kan beskæftige mig med. Det bør man lave noget om,' siger han til Ekstra Bladet.

De gode og de onde

Tirsdag blev resultatet af instruktørens arbejde lagt online på dr.dk i form af dokumentaren 'Trumps datagenier'. Men hvis man tror, at det er en gengivelse af historien om de gode og de onde i den digitale kamp om vælgerne, så bliver man overrasket. Men det centrale i fortællingen er stadig historien om det britiske datafirma Cambridge Analytica.



- Vi har jo på den ene side The Guardian og Cambridge Analyticas datamand Christopher Wylie, som bliver fremstillet som de gode. Og på den anden side er de onde, som netop er den tidligere direktør i Cambridge Analytica, Alexander Nix, og dem, der har været på hans side.



- Men jeg synes, at det var en spændende tanke, hvis man kunne få historiens skurke i tale. Kunne man få dem til at sætte ord på, hvad de har gjort. Og hvorfor.

Trumps daværende kampagnechef, Brad Parscale, spiller en stor rolle i dokumentaren. Han ses her under et amerikansk vælgermøde sammen med den danske instruktør Niels Borchert Holm (t.v.) Foto: Doug Coulter

Kampagnechef er med

Gennem et år har Niels Borchert Holm jagtet både 'skurkene', men også eksperter der kan nuancere sandheden om, hvor effektiv datamaskinen i Cambridge Analytica faktisk var.



- Hvis man nærlæser bevismaterialet mod Cambridge Analytica, så er beviserne hovedsageligt deres egne påstande over for potentielle kunder, hvor de sidder og siger, at de kan manipulere hele vælgerskarer.



- Men man skal huske, hvad Alexander Nix har af interesser, når han sidder og pitcher sit firma over for en potentiel kunde. Det er selvfølgelig at gøre indtryk.

Det lykkedes trods lange forhandlinger ikke den danske instruktør at få et interview med Alexander Nix eller Christopher Wylie. Derimod stiller blandt andre Trumps daværende kampagnechef, Brad Parscale, op.

- Under arbejdet - og det håber jeg, at dokumentaren afspejler - blev min forståelse af, hvad man kan med data, rykket meget. Og hvad der er sket i den her konkrete sag.

- Hvordan rykket?

- Udgangspunktet for mig var jo, at jeg var lidt skræmt over det tilsyneladende potentiale i data. Men jo flere kilder jeg talte med om stoffet, jo mere gik det op for mig, at det meste af verden faktisk har misforstået historien: Uden at frikende Cambridge Analytica vil jeg påstå, at de er blevet en syndebuk i forklaringen på, hvordan Donald Trump - en excentrisk realitystjerne med koncentrationsbesvær - kunne blive amerikansk præsident.

- Det synes jeg har manglet i dækningen af Cambridge Analytica. Nemlig hvor godt, den manipulation, man forsøgte sig med, faktisk virker.

