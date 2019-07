Dansk kæde om Amazon: Hold nu op

Chefen for elektronik-kæden Power skal blot gå ti skridt fra sin stol, til han bogstaveligt talt kan kigge ud over sin forretning. Hovedkvarteret for det snart landsdækkende firma ligger nemlig sammen med kædens første butik i Glostrup.

- For fem år siden kunne jeg svare dig meget konkret på, hvordan strategien for sådan en butik skulle se ud. Men vores kunder er i dag blevet meget forskellige, forklarer Jesper Boysen, mens han viser Ekstra Bladet rundt i afdelingen.

Tidligere gjaldt det om at få flyttet nogle ’paller med elektronik’. Men både sortimentet og kundernes krav er et helt andet sted i dag.

- Teleafdelingen er ikke bare et sted, hvor man køber en mobiltelefon. Her handles også abonnementer og forskellige tjenester som streaming og ekstraudstyr. Og folk, der har en mobiltelefon, dyrker også sport og har brug for et armbånd til det.

- Eller går du over i kaffeafdelingen, handler vi med kaffe. Og forskellige former for smag til vores Sodastream-maskiner. Vi har ganske enkelt forlænget vores varegrupper betydeligt.

Åbner snart i København Powers historie er norsk og begynder tilbage i 1962. Her stiftede en række elinstallatører en indkøbsforening, der senere blev til Expert. Og det er netop Expert, der i 2015 blev til Power herhjemme, hvor den første butik åbnede i Glostrup. I dag består Power af 14 butikker, der snart bliver til 16. Nemlig når butikkerne i Esbjerg og Aalborg City Syd slår dørene op i løbet af sensommeren. Det er planen, at en stor Power til efteråret åbner ved Vesterport i København lige ved siden af Imperial-biografen.

Fysiske butikker giver nethandel

Selv om Power i dag består af en lang række af fysiske butikker, betragter Jesper Boysen og hans mange ansatte deres opgave som en evig kamp for at bygge den helt rigtige bro mellem den digitale og den fysiske verden.

- Vores største opdagelse har været, at før vi åbnede en eneste forretning i Jylland, så var vores onlinesalg meget lille der. Til trods for at vi har haft landsdækkende tv-reklamer i lang tid. Men i det sekund vi åbnede den første forretning i Viby, så eksploderede det online. Det har virkeligt været interessant at se.

Og han mener ikke, at det er begynderheld, eller at folk bare bestilte en masse varer på nettet, som de så henter i butikken.

- Da vi åbnede i Sønderborg, skete nøjagtig det samme der. Den rene omsætning online eksploderede. Jeg tror selv, at det er, fordi folk tænker, at de altid kan komme ned og få hjælp.

- At der er nogle mennesker, man kan tage sin vare med til og slipper for bøvlet med at komme hen på posthuset. Men det kræver altså en fysisk butik først.

Kigger aldrig på skolepapirer Power forventer at skabe 180 nye jobs i Danmark alene i år. Og kravet til de kommende ansatte er klart: Vis os, hvem I er, og ikke, hvad der står på et eksamenspapir. - Jeg har aldrig kigget på et skolepapir. Og det er også i orden, hvis du er ordblind. Men vi vil være glade for, at du kan regne. Det er altså vældig praktisk, siger Jesper Boysen med et stort smil. For kort tid siden holdt Power et jobmøde i Aalborg, hvor 500 interesserede mødte op. Her fik de netop beskeden om, at det er talent og ikke papirer, der tæller. - Der er nemlig en ting, som er ufravigeligt. Du skal kunne lide at lære noget. Og du skal kunne lide mennesker og at ekspedere kunder. Resten skal vi nok få løst sammen.

Kæmper allerede om priserne

Ifølge Jesper Boysen er den strategi, som Power har lagt, også forklaringen på, at de står stærkt, når amerikanske Amazon snart ventes at indtage det danske onlinemarked.

- Elektronikbranchen adskiller sig altså fra andre, fordi der er behov for hjælp. Du har som kunde brug for en forklaring. Det er også en af de store ting, som vi og vores konkurrenter har opdaget, nemlig det store behov, som kunderne har for teknisk hjælp. At man kan tegne et abonnement på support og bare komme ind, når man har brug for det. Det er et koncept, vi arbejder på at udvikle endnu mere, så du måske en dag kan tegne abonnement på for eksempel din mobil og nemt bytte den til en ny model.

- Man kan vel ikke komme uden om, at Amazon er stærk på priserne? Det bliver I vel nødt til at indrette jer efter?

- Både ja og nej, fordi priserne i Danmark og særligt i Power jo længe har været de samme, uanset om du køber i en butik eller online. Sådan er det ikke i Tyskland, hvor Amazon er i dag, og hvor der er stor forskel på priserne i de analog forretninger og online.

Alt fra kaffe til sodavandssmag, fjernsyn og mobiltelefonerer er i dag på hylderne hos Power. Også et abonnement på support kan man købe. Foto: Jonas Olufson

Ikke alle er parat

Jesper Boysen mener samtidig, at frygten for Amazons priser er en smule overdreven. Især fordi Amazon reelt bare er en onlineforretning, som andre betaler dyrt for at sælge deres varer hos.

- Det er jo ikke gratis for forhandlere at sælge varer over Amazon. De skal aflevere en ordentligt pose penge til Amazon, der ikke gør noget gratis. Danmark er også et af de mest konkurrencestærke lande i Europa, når det gælder elektronik. Der er ingen, der får lov til at skøjte for meget rundt.

Men Power-direktøren erkender, at man skal have respekt for det, som Amazon kan.

- Selvfølgelig kan vi da aldrig blive større end Amazon. Hold nu op. Men vi kan godt have en ambition om at være de bedste til at hjælpe de kunder, der både handler online og gerne vil have en fysisk butik, de kan stole på.

Netop her viser en frisk undersøgelse, at mange butikker i detailhandlen slet ikke er parate til at tilfredsstille denne store gruppe af kunder.

- Det er godt nok skræmmende, når vi sidder i en tid og diskuterer Amazon. At alle sidder og ryster i bukserne, men at mange slet ikke er forberedt på at sælge til fremtidens kunder. Lad nu være med at være så bange for online og tro på, at de fysiske butikker også kan spille en rolle, siger Jesper Boysen.

- Det viser Power jo allerede i dag.

