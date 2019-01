Dansk kunde vinder over Apple: Sådan får du gavn af sagen

Du skal ikke finde dig i at blive afvist, når en reparation senere viser sig at være dårligt udført

Man kan ikke lave sine egne regler og 'love' i Danmark, selv når man hedder Apple og er et gigantisk amerikansk firma.

Herhjemme er forbrugerne nemlig beskyttet af ganske stramme love, som Apple flere gange tidligere har nægtet at følge. Og som firmaet nu igen taber en principiel sag på.

Apple: Du har ingen rettigheder

Forbrugerklagenævnet har netop afgjort en sag, hvor en dansk kunde forgæves forsøgte at få Apple til at reparere en MacBook Pro, som firmaet tidligere havde repareret. En sag, der ifølge nævnet findes flere lignende af.

I første omgang skete reparationen, fordi Apple selv erkendte, at der var en fejl i produktionen af netop denne maskine. Men da samme fejl opstod igen et par år senere, mente Apple ikke, at firmaet var forpligtet til at gøre noget som helst.

Den oprindelige reparation var 'blot en god service', selvom Apple altså allerede dengang vidste, at computeren var født med en fejl.

Apples argument over for kunden er derfor, at når det bare var en service, så giver det ikke nogen former for rettigheder til en ny reparation.

Taber med et brag

Men her tager Apple fejl, mener Forbrugerklagenævnet. For i Danmark er en reparation efter loven dækket af en garanti på op til tre år. Og derfor skal Apple nu betale kunden en erstatning på 2500 kroner.

- Det er vigtigt, at du klager til sælgeren eller reparatøren hurtigst muligt, hvis en reparation ikke er ordentligt udført.

- Du kan have krav på at få afhjulpet fejlen eller eventuelt få erstatning, hvis du kan dokumentere, at du har lidt et tab, siger Susanne Aamann, der er forbrugerjuridisk chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, i en udtalelse om sagen.

Sagsøgte kunde

Tidligere har Apple dog ikke givet sig så nemt.

I en sag om udskiftning af defekte iPhones afviste Apple nemlig at følge en afgørelse og trak i stedet kunden David Lysgaard i retten.

Men her tabte Apple sagen endeligt og blev tvunget til at ændre sin politik om, at byttetelefoner godt kan være bygget af brugte dele.

Det er nemlig en ulovlig praksis i Danmark, da byttetelefoner i denne type af reklamationssager skal byttes med en helt ny enhed, lød det i dommen.

