Dansk milliardfirma bekæmper Amazon

Hvad gør man, hvis ens forretning pludselig lander i et hav med en meget stor og altædende haj?

Man kan selvfølgelig forsøge at slå modstanderen ihjel og blive spist i forsøget. Eller lære alle de tricks, der har gjort hajen dominerende.

Netop den sidste øvelse er danske Proshop i fuld sving med og passerede sidste år en milliard i omsætning og fik samtidig et solidt millionoverskud.

- Vi er ikke skræmt fra vid og sans, og vores strategi er heller ikke, at vi skal ind og banke Amazon, hvis de kommer til Danmark. Det kan man ikke, siger Proshops direktør, Ivan Jæger Christiansen, til Ekstra Bladet.

- Vores plan er i stedet at være de bedste af alle de andre. Og hvis vi alle bliver slået ihjel, skal vi være de sidste, som dør.

Handler med alt

Strategien har på blot fem år fordoblet netbutikkens indtægter fra de syv lande, som Proshop i dag findes i.

- Vi er ikke bare en elektronikforhandler på nettet længere.

- Vi er nogen, der sælger alt, vi kan flytte til en god pris, forklarer Ivan Jæger Christiansen om vejen frem til at blive en milliardvirksomhed.

Proshop har således åbnet for salg af legetøj.

- Også hele kategorien af smarte enheder til hjemmet er vokset voldsomt. Og hus og have.

Og kombinationen af et øget sortiment og flere lande at sælge i er vejen til yderligere vækst, mener han.

Flere lande på vej Proshop findes i dag i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Østrig og Polen. Men listen bliver længere de kommende år. Firmaets strategi er nemlig, at man løbende skal indtage nye lande. Målet er at føje yderligere to lande til listen hvert år.

Avancerede robotter

Men på særligt et punkt har Proshop taget den medicin, der har givet Amazon muskler: Digitalisering og billige priser. Således indviede firmaet i sommeren 2018 et 3000 kvadratmeter stort lager i Højbjerg, der er fuldautomatisk og styret af robotter. De sikrer, at mindst 85 procent af alle salg inden for få minutter kan gå fra hylden til en pakke og videre til kunderne.

- Vores vigtigste robot opfandt vi for over 10 år siden. Det er en prisrobot, der sørger for, at vores priser altid er konkurrencedygtige.

- Den står også for bestilling af varerne, som sker helt automatisk. Robotten vælger simpelthen den leverandør, der hurtigst og billigst kan levere tingene til os.

Og selv om de mange robotter tager meget af det manuelle arbejde, er de ifølge Proshop med til at sikre job.

- Uden dem er det ikke sikkert, at vi kunne eksistere. For så kunne vi ikke konkurrere.

