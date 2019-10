Dansk Ronaldo-firma i shitstorm: - De bruger mafiametoder

Millionfirmaet PanzerGlass fortsætter sin juridiske kamp mod mindre forhandlere af panserglas til telefoner - det er rå mafiametoder, mener et af de ramte firmaer

Det er mafiametoder, den danske gigant PanzerGlass bruger for at vinde hævd på et navn, de reelt ikke har retten til.

Det mener den langt mindre forhandler af beskyttelsesglas til mobiltelefoner, PanzerScreen, ifølge NORDJYSKE tirsdag.

PanzerScreen fra Aalborg føler sig så forfulgt af PanzerGlass fra Hinnerup og dets patentadvokater, at det nordjyske firma nu er truet på sin eksistens.

Forsvarer varemærke

PanzerGlass - der blandt andet har købt retten til at bruge Cristiano Ronaldo og Caroline Wozniacki som dyrt blikfang - mener, at de har retten totalt på deres side.

- Vi er nødt til at forsvare vores ret til varemærket, hvis vi ikke skal miste den, siger Nick Lissner, der er advokat for PanzerGlass til avisen.

Ifølge PanzerScreen spiller både advokaten og PanzerGlass imidlertid et meget højt spil med deres troværdighed. De danske myndigheder nægter nemlig at registrere panserglas som varemærke for PanzerGlass.

Foto: Ekstra Bladet

Mister penge og kunder

Samtidig har EU frataget PanzerGlass deres varemærke, ligesom en dom - der ellers gav PanzerGlass medhold - er anket og dermed ingen effekt har.

Alligevel fortsætter Ronaldo-firmaet ufortrødent med at jagte mindre forhandlere som PanzerScreen for retten til navnet panserglas.

- Vi har mistet rigtigt mange penge, kunder og samarbejdspartnere på den her sag, siger Marc Dahl Giversen, der ejer det meget mindre PanzerScreen i Aalborg, til NORDJYSKE.

Han risikerer nu yderligere udgifter, når PanzerGlass senere i denne uge vil forsøge at få en dommer til at stoppe hans salg.

Ser sort ud

Tvisten handler om udformningen af emballage og brugen af et logo, men også den måde PanzerScreen, som har eksisteret næsten lige så længe som PanzerGlass, navngiver deres panserglas på.

- Hvis vi taber sagen, ser det sort ud, erkender Marc Dahl Giversen ifølge NORDJYSKE.

- Det er helt forrykt, hvis det sker.

