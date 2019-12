Dansk techfirma er årets vinder

Med kun få timer til årsskiftet kan det danske firma Jabra skrives på listen over en af årets store vindere, når det gælder forbrugerelektronik.

Firmaets serie af hovedtelefoner er i årets løb blevet udvidet med flere og bedre både in-ear og on-ear-modeller. Og Jabra er i høj grad lykkedes med at gøre alt det rigtige på et marked, der er fyldt med konkurrenter, man med rette kan kalde ’hajer’.

Topkarakter for ny model

Som andre producenter af trådløs lyd måles også Jabras produkter op mod Apple. Det skal være enkelt at bruge, have en god batteritid og fin lyd, hvis man vil vinde kunder i segmentet fra 1000 kroner og op for en hovedtelefon.

Og det er lykkedes ganske godt for Jabra i år. Senest med Elite 75t in-ear-hovedtelefon, der har fået topkarakter i både Ekstra Bladet og en række andre medier verden over.

Apple gjorde det rigtige

Netop Apple er en anden klar vinder i 2019. For helt som Jabra har den amerikanske techgigant gjort rigtigt meget ekstra godt i året, som gik. Det gælder både firmaets AirPods, der nu har fået efternavnet Pro. Men også iPhone 11-serien, som endelig giver rigelig med batteritid og kameramæssigt er blandt det bedste, man kan købe på markedet.

AirPods Pro er reelt den in-ear-hovedtelefon, som Apple fra begyndelsen burde have lavet med aktiv støjreduktion, udskiftelige øredutter og trådløs genopladning.

Det samme kan man sige om det nye keyboard, der er sat i MacBook Pro 16 tommers-udgaven, der blev lanceret tæt på årsskiftet.

Eller skal vi snarere sige det ’gamle nye’ keyboard, da Apple de seneste år har fejlet fatalt med sit ’sommerfugle’ keyboard. Og nu blot er gået tilbage til en moderne udgave af det tastatur, som også andre producerer.

Billige men gode telefoner

Årets tredje og måske vigtigste vinder er den billige mobiltelefon. Den tendens begyndte allerede i 2018, men er blevet forstærket i år, hvor særligt Motorola og Nokia er gået foran og har vist de dyreste producenter, at man sagtens kan bygge en mobiltelefon til lavpris, uden at den er noget møg.

Og selvom mange fortsat drømmer om en iPhone eller en Galaxy-telefon fra Samsung under juletræet, er der i årets løb blev solgt tusindvis af disse billige, men stadig gode smartphones.

Udviklingen har tvunget blandt andet Samsung og Huawei til selv at byde ind med modeller i prisklassen fra 2000 til 4000 kroner.

