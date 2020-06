Dansker i krig med Apple

Når han ikke dyrker sin hobby med at køre racerløb i Le Man-klassen, er David Heinemeier Hansson bedst kendt for sit arbejde med at programmere.

Han står bag Basecamp, der bruges til at styre projekter. Og senest har han været en del af udviklingen af mailplatformen Hey, der mod betaling skal gøre det nemmere overskue og kontrollere strømmen af mails.

Har monopol

Men i disse dage kan den danske iværksætter sætte et nyt punkt på sit cv: I krig med Apple.

På Twitter og i flere internationale techmedier angriber han således techgiganten for at udnytte sit monopol på adgangen til verdens vigtigste mobile appbutik.

'Der er nul grunde til, at Apple sænker sine priser, holder op med at være grove eller endda overholder deres egne regler med nogen form for konsistens eller retfærdighed,' skriver han blandt andet i et af flere stærkt kritiske tweets.

Det sker samtidig med, at en anden dansker, Margrethe Vestager, har sat en kulegravning i gang af Apples politik i både appbutikken og i betalingssystemet Apple Pay.

Wow. I'm literally stunned. Apple just doubled down on their rejection of HEY's ability to provide bug fixes and new features, unless we submit to their outrageous demand of 15-30% of our revenue. Even worse: We're told that unless we comply, they'll REMOVE THE APP. — DHH (@dhh) June 16, 2020

Inkonsekvent politik

Vestager mistænker det amerikanske firma for at ødelægge konkurrencen på nettet ved at give sine egne tjenester til blandt andet musik, film og spil lov til at gøre mange af de ting, som Apple samtidig forbyder andre udviklere at gøre.

Problemet er, at Apple siden lanceringen af sin appbutik har forlangt op til 30 procent af alle de indtægter, som en app udløser. Som hovedregel kan man ganske enkelt ikke have en app i Apples appbutik, uden der skal ske betaling igennem Apple.

Samtidig tvinger Apple udviklerne til at skjule, at det er muligt at købe adgang til for eksempel en mailtjeneste som Hey uden for appbutikken.

Og som David Heinemeier Hansson påpeger, er Apple særdeles inkonsekvens i sin politik. Nogle appudviklere som for eksempel Netflix og Amazon må nemlig godt opkræve deres abonnement uden for appbutikken, uden at Apple får en andel.

Apple doubles down on their rejection of HEY in the App Store, but adds some spice to it at the end: YOU UNGRATEFUL PEASANTS! No mention of how Basecamp differs, how Gmail differs, how Outlook differs, how Fastmail differs. Just more edicts from the monopoly king! https://t.co/1TFYHSgAJt — DHH (@dhh) June 18, 2020

Giver kunder til Apple

Hans kollega i Basecamp og Hey, Jason Fried, kritiserer i et blogindlæg, at Apple tvinger udviklere til på samme tid at betale en Apple-skat og til at overdrage kundeforholdet betingelsesløst.

'Når nogen betaler for dit produkt i appbutikken, er de teknisk set ikke din kunde længere. De er reelt Apples kunde,' skriver han blandt andet.

'Så en kunde, du har brugt år på at hjælpe og skabe tillid til, bliver givet til Apple. Og du skal betale Apple 30 procent af indtægterne for det privilegium.'

Apple: Skuffende kritik

Mens også store firmaer som Spotify, Microsoft og Facebook er kritiske over for Apples politik, møder sagen en absolut kold skulder i Cupertino.

Apple betegner således sine kritikere som utaknemmelige 'freeriders'.

- Det er skuffende, at EU fremmer disse grundløse klager fra en række firma, der ganske enkelt vil 'have en gratis tur', og som ikke vil efterleve de samme regler som alle andre, siger en unavngiven talsmand til The Verge.

- Vi mener ikke, at det er i orden. Vi vil have lige spilleregler for alle, hvor alle med beslutsomheden og en fantastisk idé kan få succes.