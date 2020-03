Dataforbrug er eksploderet

TDC: Klar til at skrue op

Hos landets største teleselskab, TDC, er meldingen, at man tager situationen meget alvorligt.

'Vi overvåger netværkskapaciteten og følger udviklingen nøje for at kunne foretage nødvendige tilpasninger. Vi planlægger opgraderinger af forskellige dele af netværket hvis nødvendigt for at sikre, at vi kan opretholde en stærk infrastruktur i Danmark under disse ekstraordinære omstændigheder,' skriver selskabets pressetjeneste i en mail til Ekstra Bladet.

'TDC er i tæt dialog med myndighederne angående de kritiske nationale tjenester og systemer. I den forbindelse har vi muligheden til at træffe passende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.'

Steg 100 procent

Som hos de andre teleselskaber har TDC også mærket det stigende forbrug af data.

'YouSee registrerede torsdag en stigning i antallet af brugere på streamingplatformen på mere end 100 procent i forhold til dagen før.'

'Det større behov for at følge den løbende nyhedsstrøm, mens flere danske familier nu er hjemme, øger naturligvis belastningen på YouSees tv-platforme, specielt i spidsbelastningsperioder. Et særligt beredskab monitorerer derfor alle systemer døgnet rundt, så YouSee kan reagere hurtigt, skulle der opstå driftsforstyrrelser.'

Så travlt har TDC haft

Onsdag den 11. marts så TDC en stigning på ca. 20 pct. i antallet af opkald, primært drevet af kunders aktivitet efter Statsministerens pressemøde fra kl. 21 frem til midnat. Generelt så TDC denne dag en stigning på 30 pct. på trafik på alle platforme.

Torsdag den 12. marts blev der foretaget ca. 30 pct. flere kald end på et normalt døgn, mens der fredag den 13. marts blev der foretaget ca. 10 pct. flere kald end på et normalt døgn.

Mandag den 16. marts var trafikken på TDC's platforme - tale, SMS og MMS - faldet igen og ligger nu kun en smule over trafikken på et normalt døgn.

MMS: Onsdag aften, den 11. marts, sås en stigning af sendte MMS’er på ca. 30 pct. i forhold til en normal dag. Peak lå på ca. 1.200.000 MMS’er onsdag og torsdag, hvilket er en markant stigning. Fredag og i weekenden så TDC en stigning på ca. 10 pct. i forhold til normalt.

Der er sjældent udsving i sendte MMS’er – kurven er normalt flad med i gennemsnit 800.000 sendte – og over hele året ser TDC normalt kun udsving Juleaften og Nytårsaften, hvor der sendes ca. 1.400.000 MMS’er.

SMS: Onsdag og torsdag viste en stigning på ca. 30 pct. på sendte sms’er. I alt blev der i peak sendt 45.000.000 sms’er – 15.000.000 over normalen. Fredag og weekenden har også ligget højere end normalt og viser en stigning på ca. 10 pct.

Kilde: TDC