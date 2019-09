De første billeder: Sådan ser iPhone 11 ud

Der var ikke meget plads til fantasi eller overraskelse, da Apple for kort tid siden afslørede sin nye serie af iPhones. Aldrig har forventningen til en ny iPhone været så lav, som den er i år.

Og der sker som ventet da også primært kosmetiske ændringer af designet og lidt leg med farverne, hvor den største ændring er en klods af en ny kameraenhed på bagsiden af de nye modeller.

Artiklen fortsætter under billederne...

Man skal vist lige vænne sig til den store kameraklods på bagsiden af de nye iPhones. Her er det den billigste nyhed, iPhone 11 med to objektiver mod tre på de dyrere Pro-modeller. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Her er det de tre objektiver i iPhone 11 Pro og 11 Pro Max. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Der er nu tre og ikke blot to objektiver i hovedkameraet på iPhone 11 Pro (5,8 tommers OLED-display) og iPhone 11 Pro Max (6,5 tommers OLED-display).

iPhone 11 (6,1 tommers LCD-display), der erstatter den for Apple prisbillige iPhone XR, får nu to mod et enkelt objektiv. Ifølge Apple er de nye kameraer mere lysstærke, har bedre ultra vidvinkel og kan tage billeder og video i en højere opløsning.

En interessant funktion er, at man kan lave slow-motion video med selfiekameraet på de tre modeller.

Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix

Den for Apple prisbillige basismodel hedder nu iPhone 11. Foto: Stephen Lam/Ritzau Scanpix