Den dyreste iPhone kan blive bedre

Lad mig være ærlig. Årets iPhones så ud til at være en smule skuffende, da vi tidligere i år fik stykket rygterne sammen inden lanceringen.

Faktisk så det ud til at blive en minimal opdatering af Xr, Xs og Xs Max. Men med iPhone 11 Pro Max må jeg konkludere, at Apple har raffineret et allerede godt produkt, og resultatet er en telefon, der snildt klarer sig i konkurrencen med de bedste Android telefoner.

Designet havde vi allerede set inden lanceringen, for der var sluppet ganske detaljerede billeder ud. Ca. samme størrelse og samme udseende som forrige generation – altså bortset fra et nyt kamerasetup på bagsiden med tre kameraer. Og jeg må være ærlig og sige, at jeg synes det setup var en smule… Uheldigt. I hvert fald på billederne.

Men da jeg fik telefonen i hånden første gang var det heldigvis en anden snak. Kameraet virker på mange måder mindre udtalt på bagsiden fordi det – i hvert fald optisk – virker tyndere.

Den afrundede firkant, der omkranser de tre kameraer, er samme farve som telefonen i modsætning til den sorte klump, der før udgjorde kameraet.

Det er, med andre ord, slet ikke så slemt endda. Min testudgave er den grønne version – og jeg synes det er en af de pæneste telefoner på markedet. Den nye glasbagside er mat, og det gør ikke bare en forskel i forhold til udseendet, men også – og det er endnu vigtigere – i forhold til, hvordan telefonen er at holde på, og hvor let den glider.

Jeg har tidligere haft en 'rose gold' Xs Max, og det var en glat djævel, der stort set ikke kunne placeres på noget som helst der ligner et glat underlag uden at rutsje afsted – ofte med et klonk til følge, når den ramte gulvet. Det sker ikke mere. Forsiden er der ikke sket meget med, og den meget omtalt 'notch' er der stadig.

Anmeldelsen er lavet i samarbejde med iNPUT

Og ved du hvad? Jeg er lidt ligeglad. For inde i den udskæring bor en af telefonens bedste features; FaceID. Og det er blevet så meget bedre – både hurtigere og mere ligeglad med 'vinkler' – at jeg gerne bytter udskæringen for den funktionalitet.

Udover det ligner telefonen sig selv, hvilket for nogen er en stor ting; det virker som om der findes ret mange, for hvem et nyt design er vigtigere end funktionalitet – men for mig er det lige meget om man kan se at jeg har 'den nye' iPhone – bare den er blevet bedre end den foregående. Og det er indeni, magien foregår.

Apple har altid været forrest i bussen når det kommer til hastighed på processoren. Denne gang er ingen undtagelse. Den nye A13 Bionic er sindssygt hurtig. I benchmarks slår den alt og alle – der er ikke engang nogen i nærheden.

Her ses hele iPhone 11-serien. Fra venstre er det iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro og den billigste iPhone 11. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

I single core får iPhone 11 Pro Max hele 1330 i processortesten – iPad Pro fra 2018 fik 1118 og iPhone XS fik 1106. På multicore får den nye iPhone 3501, og slår iPhone Xs gevaldigt – den fik 2663. Alt i alt ligger iPhone 11 Pro Max over alt, hvad jeg tidligere har set en telefon levere – i hvert fald når det kommer til målinger.

Men benchmarks er jo egentlig fuldstændigt ligemeget, for det vigtigste er jo ikke benchmarks, men hvordan telefonen fungerer i virkelighedens verden. Og det bedste man kan sige om en processor er vel egentlig, at den er så hurtig at man aldrig opdager at den er 'på job'. Alt foregår flydende, og jeg har ikke oplevet nogen former for lag på noget som helst. Der er med andre ord ikke en finger at sætte på hastigheden.

Skærmen på 11 Pro Max er god. Men det var den også på Xs Max. Kigger man på tallene er telefonen en smule mere lysstærk end tidligere, men i praksis synes jeg ikke, der er en kæmpe forskel. Der er kommet Dolby Vision til rækken af specifikationer, men det har jeg kun meget sjældent synes var en kæmpe ting i en smartphone – og det samme gør sig gældende her.

Når det så er sagt, er skærmen på iPhone stadig en af de bedste OLED skærme overhovedet, og Apple gør et eksemplarisk job af at fintune den, så den leverer under stort set alle forhold. Du bliver i hvert fald ikke skuffet.

Med min iPhone Xs Max var der ingen vej uden om; kl. 16-17 stykker var jeg på jagt efter en powerbank eller en stikkontakt. Selv om jeg prøvede at moderere mit forbrug lidt og gøre hvad jeg kunne for at spare på strøm, så kunne jeg være 100 procent sikker på, at telefonen var ved at dø sidst på eftermiddagen hvis jeg havde taget den af laderen om morgenen.

Med 11 Pro Max er det en helt anden historie, for nu klarer jeg mig ikke bare til jeg skal i seng – hvis jeg slår den på flymode om natten kan jeg ofte komme et godt stykke op ad formiddagen næste dag før jeg skal lade. Det er ikke noget, vi ikke har set før på telefoner fra andre producenter, men det er første gang, en Apple telefon virkelig har leveret så meget juice! Det er en decideret lettelse at smutte ud ad døren om morgenen uden oplader eller powerbank.

Og ja, så har Apple for første gang puttet en hurtiglader i kassen. Godt nok ikke helt så kraftig som flere af konkurrenterne, men 18W er fint til at give et ret hurtigt skud strøm til telefonen i en nødsituation.

Telefoner med store displays har i flere år været meget populære i Asien. Men også resten af verden har fået smag på de største modeller. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

Den trådløse opladning eksisterer også, men her er der ikke ændret på hastigheden selv om jeg godt kunne ønske mig det. Det må blive næste år.

Noget andet der åbenbart må vente til næste år er USB-C. Jo, der er USB-C i den ende af kablet, der går i laderen – hvilket er praktisk hvis man eksempelvis har en nyere MacBook – men Apple holder stædigt fast i Lightning på selve telefonen. Forklaringen er, at 'mange har tilbehør de gerne vil bruge.'

Den køber jeg bare ikke, for Apple har ikke tidligere afholdt sig fra at skifte indgange ud – ja, faktisk var der jo en del brok da de skiftede alt på MacBook ud til USB-C. iPhone 11 Pro (og Max) er altså det eneste Pro produkt Apple laver, der stadig holder fast i en gammel standard. Det er mærkeligt, og jeg forventer at Apple fixer det til næste år.

Nå, men så må vi til det – den vigtigste opgradering fra iPhone Xs til iPhone 11 Pro; kameraet. Og her er der virkelig sket noget. Først og fremmest er der kommet ultravidvinkel. Det er en feature, jeg har sukket efter hos Apple siden jeg testede de første konkurrenter med ultravidvinkel.

Det gør simpelthen kameraet helt utroligt meget mere brugbart i mange situationer. Jeg har taget billeder af rum der før ville have været udsnit – men nu faktisk nærmest er hele rummet. Det er også fantastisk at stå lige ved siden af en bygning og stadig kunne få det hele med.

Der er væsentlig mindre forvrængning af billederne end jeg har set på mange andre producenters telefoner, så her har Apple arbejdet hårdt med algoritmerne.

En anden ny og ganske formidabelt udført feature er 'nightmode' – altså evnen til at tage billeder i næsten 100% mørke. Der hvor Apple for alvor skiller sig ud fra konkurrenterne er på hvordan de evner at få billederne til at blive gode og detaljerede – men uden at man mister den der 'aftenstemning'.

Mange af konkurrenterne knalder helt op for lyset, så det nærmest ligner dagslys, men Apples software regner altså bare lige lidt klogere end konkurrenterne, og billederne fremstår meget mere… Naturlige. Det er imponerende. Nu er det jo sådan med Apple, at de helst vil gøre alt så simpelt som muligt.

Det er i næsten alle tilfælde også den bedste tilgang til at producere forbrugerelektronik. Men det gør også, at hvis du (af uforklarlige årsager) gerne ville slå nightmode funktionen fra – ja, så er det bare ærgerligt. I hvert fald er det ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor det skal gøres.

iPhone 11 Pro Max er en af de dyreste mobiltelefoner på det danske marked. Foto: Jason Lee/Ritzau Scanpix

Er det et problem? Nej. Men det er typisk Apple, og inkarnerede Android fans vil måske tage det som endnu et bevis på, at Apple låser dig. I virkeligheden giver det i stedet muligheden for, at alle kan tage gode nattebilleder uden at behøve at fedte med nogen former for indstillinger – hvis det er mørkt, gør telefonen det selv.

Jeg har næsten altid haft min telefon i et cover, hvad enten jeg har brugt iPhone eller en Android telefon – for jeg taber den. Men Apple lover, at iPhone 11 Pro Max er den hidtil mest holdbare telefon de har lavet.

Det er jo så ikke noget, jeg har kunnet lade komme an på en prøve, men kombineret med det faktum at jeg synes den matgrønne telefon er utroligt pæn og samtidig ikke glider ud af hænderne på mig eller ned ad ting, ja så har jeg besluttet mig for, at denne gang er det uden cover. Så må det briste eller bære.

Som nævnt er Apple ikke meget for at sige, hvad for noget glas iPhone 11 Pro Max er lavet af, men det er formentlig noget Gorilla Glass, der står bag.

Telefonen er også blevet mere vandtæt og kan nu klare et par timer under vand. Egentlig er det ikke noget, jeg efterhånden tænker på – jeg tager den i lommen på badebukserne, og det gjorde jeg også med Xs. Men det er stadig rart, at man kan føle sig en lille smule mere sikker – trods alt.

Apple laver dyre telefoner og iPhone 11 Pro Max er på ingen måde en undtagelse. Du skal slippe omkring 10.000 kroner for den billigste udgave med kun 64GB hukommelse, hvilket slet ikke er nok. Så forvent nærmere 11.000 kroner. Er det så det værd?

Det er som sædvanlig et spørgsmål om, hvad du kommer fra. Har du en iPhone 6 eller 7 og vil du gerne have en (meget) større skærm, ja så får du altså en telefon, der slår din gamle med længder på stort set alle måder. Kommer du fra eksempelvis en X’er er sagen lidt mere speget – og kommer du fra Xs eller Xs Max er det svært at anbefale at du skal opgradere med mindre du er typen der bare MÅ have det allernyeste.

Men når det er sagt er der ingen tvivl om, at iPhone 11 Pro Max er den fedeste telefon, Apple nogensinde har lavet, og selvom den har fået hug for at være kedelig, så synes jeg faktisk den leverer en oplevelse, der er en 2019 model værdig. Og nej, så kan du ikke flashe hele verden med, at du har fået ny telefon fordi de færreste vil kunne se forskel.

Men er det ikke, i sidste ende, oplevelsen det kommer an på? I hvert fald leverer iPhone 11 Pro Max på alle parametre og er blevet bedre, der hvor det virkeligt gælder – og den får en klar anbefaling herfra, hvis du ejer en ældre iPhone.