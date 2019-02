Den mest usædvanlige mobil du kan købe

Xiaomis Mix-serien satte gang i udviklingen af fuldskærm mobiltelefoner for et par år siden. Mi Mix 2 blev derfor et næsten nødvendig antiklimaks: Hvordan kunne Xiaomi efter så kort tid bygge en endnu federe telefon end originalen?

Mix 3 er her alligevel nu og er et forsøg på at trække på æren fra forgængeren og tiltrække de mobile købere igen. Og igen går den mobile producent ad uvante veje.

Mi Mix 3 er noget så sjældent som en skydetelefon. Typen var ellers på vej mod at blive en truet race for præcis ti år siden, og i 2019 er det derfor lidt som at have en spillevende dronefugl i lommen.

Størst mulig skærm

Og hvad er så meningen med at bringe skydetelefonen tilbage i år? Det handler selvfølgelig om at dække det meste af mobilen med skærmen. Det meget kontroversielle hak øverst på tidens mobilskærme tager plads til kameraet, højttaleren og alle andre småting, der er nødvendige på forsiden af telefonen.

Designet fik sin debut i Apples iPhone X - og har siden optrådt i mobiler fra næsten alle mobilproducenter bortset fra Samsung.

Skærmen på Mix 3 er i øvrigt et AMOLED display, men det er ikke så dynamisk i farvegengivelse og kontrast, som vi er vant til, selv når vi forsøger at justere farveprofilerne i indstillingerne. Det er dog stadig fint at bruge.

Xiaomi er ikke alene om at gå alternativt til værks for at slippe for hakket i skærmen. Producent Vivo har et simpelt kamera modul, der dukker op inde fra telefonen for at tage selfies, mens Oppos lidt crazy Find X er næsten teleskopisk og skubber en del af indersiden ud med en motor, hver gang du åbner telefonen. I den ikke så vanvittige afdeling for design af fuldskærm mobiltelefoner finder vi også skærme med huller, hvor frontkameraet ‘kan se’ gennem skærmen. I de tilfælde er sandsynligheden for mekaniske problemer mindre.

Netop holdbarhed og byggekvalitet er det store spørgsmål til disse telefoner. For varianterne uden motoriserede dele drejer spørgsmålet sig primært om slitage i lommen og fremmedlegemer mellem delene. Når det er sagt, så er de nye skydetelefoner normalt ganske vellykkede.

I Oppo Find X (t.h.) findes en lille motor, som driver skydemekanismen. Mærket kan dog være svært at købe herhjemme. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Futuristisk, men lidt svingende

Men det er sjovt, hvor futuristisk en ‘gammel’ løsning som denne føles. Det sjove er, at mine hænder fortrinsvis vil skubbe skærmen opad i stedet for at trække den ned mod bagsiden,som man skal. Det var også den første indskydelse hos flere på redaktionen.

Jeg bemærkede derfor i løbet af testperioden, at jeg skulle kæmpe for at vænne mig til skyderen. Dens retning er dybest set til at leve med. Men da den skal skubbes op for at kunne låse enheden op med ansigtsgenkendelse, har den efter brug en tendens til at forblive i udfoldet position. Og først lidt for sent jeg opdager, at det vist er fornuftigt at skubbe telefonen sammen igen.

På Oppo Find X drives enheden af en motor, hvilket er mere praktisk end Xiaomis løsning. Men holdbarheden på Oppos mekanik er bare på sigt mere uvis.

Det skal du vide om Xiaomi Mi Mix 3 Størrelse: 15,79 x 7,47 x 0,85 cm Vægt: 218 gram Skærm: 6,4 tommer, 2340 x pixels, 19,5:9, 403 ppi, Corning Gorilla Glass Processor: Qualcomm Snapdragon 845, 4 x Kryo 385 Gold @ 2,8 GHz + 4 x Kryo 385 Silver @ 1,7 GHz, Adreno 630 GPU, 6/8/10 GB RAM Lagerhukommelse: 128/256/512 GB, intet hukommelseskort Operativsystem: Android 9 med MIUI 10 Mobilteknologi: 4G (kommer med 5G senere), trådløs opladning Kamera: 12 megapixels, f/1.8, ansigtsgenkendelse + 12 megapixels telefoto hovedkamera, 24 megapixels + 2 megapixelsfrontkamera Batteri: 3200 mAh, hurtigoplading, USB Type-C, trådløs oplader medfølger Pris: Fra 4299 kroner (6 GB RAM/128 GB lagerhukommelse)

Bøvlet ansigtsgenkendelse

Hvis du sætter Xiaomi Mi Mix 3 op via den normale opstartsguide, bemærker du ikke, at telefonen overhovedet har ansigtsgenkendelse. Funktionen fungerer nemlig kun i nogle geografiske områder. Men det er op til dig at fortælle telefonen, at den er i et område, hvor ansigtsgenkendelse fungerer. Det gør du ved at indstille den til enten Storbritannien eller Hong Kong.

Funktionsmæssigt er teknologien ret hurtig, når den virker, men den er ikke nær så præcis som Apples FaceID eller Huaweis løsning i Mate 20 Pro. På kolde dage er for eksempel en hue, der sidder lidt langt nede i panden, nok til at forvirre telefonen.

Så længe telefonen ikke overraskes af solbriller i Elton John-klassen eller store huer, bliver der dog låst rimeligt hurtigt op.

Det er samme type ansigtsgenkendelse, som du kan finde i Xiaomi Mi 8. Derfor er den baseret på 3D-læsning af dit ansigt og burde ikke være sårbar over for at blive snydt med et printet billede af dig.

Flotte og enkle menuer er gennemgående i Mix 3. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gode menuer

MIUI menuerne fra Xiaomi er gode, og der er relativt lidt uønsket software fra andre udviklere på telefonen. Der er imidlertid en masse programmer fra Xiaomi, der er placeret i telefonens menu. Og da denne telefon ikke har en appbakke, bliver det nemt lidt rodet, hvis du ikke passer på.

Det er relativt nemt at finde rundt på telefonen, og den mangler aldrig ydeevne. Her sker tingene hurtigt nok og lidt mere end det.

I modsætning til manglen på en appbakke er der mange muligheder for at tilpasse Xiaomi-telefonerne. Du kan vælge at omdøbe operatørnavnet, der vises på låseskærmen. Mere praktisk kan du til enhver tid også se, hvor meget båndbredde du bruger.

Den kinesiske telefonklassiker blandt funktioner er, at du kan lade enheden tænde og slukke automatisk. Du kan også bede telefonen om at deaktivere dataforbindelsen, hver gang skærmen er låst.

Der findes en række af mere eller mindre nyttige swipes, der kan bruges som genveje, og denne telefon har samme type af swipes som på Huaweis Mate 20 Pro. Du swiper op for at komme til startskærmen og ind fra kanterne for at gå et skridt tilbage.

Modellen har Android 9, men det er en ulempe, at telefonen ikke understøtter krypteringen, der er nødvendig for at få Netflix og Amazon Prime i HD, mens andre tjenester som YouTube uden problemer kan udnytte skærmopløsningen.

Det er værd at bemærke, at batteriet ikke ser så stort ud på listen over specifikationer (3200 mAh), men det tager faktisk to dage at aflade denne model. Telefonen er i øvrigt fin til opkald og sms, men understøtter ikke tale over 4G og kan derfor ikke levere talekvalitet i HD.

Bagsiden af telefonen er lavet i et keramisk materiale, som sikrer den mod ridser. Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

Middelgodt kamera

Xiaomi-telefoner har ofte en opgave, der skal løftes, når det kommer til kameraet, og det er også tilfældet med denne model. I dagslys tager telefonen rimeligt gode billeder, men det føles hurtigt, at kameraerne ikke fungerer så godt, når det bliver mørkt.

Mi Mix 3 deler stort set billedegenskaber med Mi 8. Det er ikke så mærkeligt, da kameraet på bagsiden er det samme i de to telefoner.

Der er kommet en separat nattilstand i softwaren. Den hjælper lidt i mørke, men som vi oplevede med OnePlus 6T, er softwaren ikke nok til at matche de bedste i klassen. Både P20 Pro og Mate 20 Pro fra Huawei og Googles Pixel 3 gør et bedre job med deres natfunktioner.

Du kan kode en af knapperne til at åbne den app, du ønsker. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mest sjov for pengene

Målt på sine forskellige egenskaber er der ikke meget, som Mi Mix 3 er bedst til. Det gælder foto, multimedie og dels brugervenlighed. Men omvendt har enheden et relativt unikt design og alt det tilbehør, der følger med i salgspakken. Hurtig oplader og trådløs oplader er inkluderet. Bagsiden er også af keramisk materiale, hvilket næsten er umuligt at ridse.

Telefonen har den hurtigste hardware, du kan få fat i, ​​og den har masser af RAM og lagerplads.

Og så er der løsningen med at skubbe telefonen fra hinanden, som får 99 procent af dem omkring dig til at tænke: hvad skete der lige der? Det kan også have en værdi.

Når telefonen sælges til rimelige 4300 kroner, skal der samtidig noget til for på samme budget at finde et alternativ. Telefonen er måske ikke den bedste, men den er meget, meget sjov alligevel. Og for nogle er det nok.

PS: Mi Mix-modellerne lanceret med relativt kort mellemrum. Det forventes, at efterfølgeren til Mix 3 kommer i løbet af foråret.

Mi Mix 3 gør op med svaghederne i et usædvanligt design og har masser af tilbehør. Pr-foto

Fordele

Stor AMOLED skærm

Usædvanlig skydefunktion

Hurtig læser til fingeraftryk

Hurtig oplader

Trådløs lader følger med

Gode menuer

Bagside i ridsesikker keramik

Masser af lagerplads og RAM

Forholdsvis lav pris

Fysisk knap til valgfri app

Det bør du overveje

Middelgodt kamera

En tung telefon

Uvished om glidemekanismens holdbarhed

Understøtter ikke Netflix i HD

Alternativer til Mi Mix 3

Pr-foto

Huaweis fotokonge: HUAWEI MATE 20 PRO

Mate 20 Pro har omtrent samme gode fotokvaliteter som P20 Pro fra 2018, men tilføjer et vidvinkel kamera, der gør den samlede pakke meget mere fleksibel. Telefonen har trådløs opladning og omvendt opladning, hvor du kan oplade andres enheder trådløst. Den har et stort batteri og er vandtæt. Det er markedets bedste telefon lige nu, men også flere tusinde kroner dyrere end Mix 3 og langt fra lige så iøjnefaldende.

Pr-foto

Hvad med en Galaxy: SAMSUNG GALAXY S9 SM-G960F 64GB

Den seneste generation af Galaxy S-serien beskrives bedst som et sikkert og lidt kedeligt valg. Men måske er det præcis, hvad du vil have? En stram telefon med gode menuer, rigtig god skærm og fantastisk kamera. Du kan få den til under 4000 kroner, men også Huaweis flagskib fra sidste år, P20 Pro, er værd at overveje. Men husk at begge modeller om få uger forventes at få en opfølger.