Den nye Mac mini er den bedste hidtil

Der er gået lang tid, siden Apple opdaterede sin til prisen mest overkommelige desktop pc, den lille Mac mini.

Da vi sidst testede, skrev vi det Herrens År 2014, og efter fire lange år begyndte vi faktisk at tvivle på, om Apple nogensinde ville producere en ny version af den placeringsvenlige computer.

Men nu er den her. Designet er det samme, mens farven er ny. Den vigtigste ændring er sket med indmaden, hvilket også afspejles i prisen.

Den forrige udgave begyndte omkring 4399 kroner, hvilket virkelig betød, at du ikke skulle betale meget for at komme ind i Apples univers. Nu koster den mest overkommelige variant 6999 kroner eller næsten 60 procent mere. Og uden egne alternativer går Apple altså væk fra at have en computer, der passer til de fleste.

MacBook Air, som er virksomhedens mest overkommelige bærbare, har også lige fået en prisstigning fra 8799 til 10.499 kroner - næsten 20 procent mere.

Det er kun en vej ind i Mac mini, nemlig via bundpladen. Men den er ikke nemt at få af. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

En ny klasse

Flere ting gør den nye Mac mini dyrere end sin forgænger. Processoren tilhører Intels Coffee Lake-generation, og selv den billigste model har fire CPU kerner.

Derudover har vi ingen mulighed for at vælge en almindelig harddisk i stedet for SSD, og ​​8 GB RAM er nu det mindste.

En anden ændring er, at Thunderbolt 3-porte nu bruges. Faktisk har Apple indsat fire sådanne USB Type-C porte på denne computer.

De kan bruges som videoudgang, ligesom HDMI 2.0-porten, hvilket betyder, at Mac mini understøtter op til tre 4K-skærme med en billedhastighed på 60 Hz.

Udover det har pc'en trådløse funktioner som Bluetooth 5.0 og 802.11ac Wi-Fi. Af fysiske indgange og udgange har den to USB 3.0-porte, en 3,5 mm mini-port til lyd og en LAN-port til gigabit-netværk. Sidstnævnte kan opgraderes til 10 gigabit for 860 kroner.

Der er også andre måder at opgradere din Mac mini på ved bestilling. Men det er dyrt at tilføje ekstra diskplads, RAM og en hurtigere processor. Prisen slutter på 29.359 kroner, hvis du klikker på alle de dyreste valg.

Desværre skal du sluge Apples priser, for selvom computerens to hukommelsesmoduler faktisk kan udskiftes, kan du ikke selv gøre det.

Men fordelen er stadig, at du har mulighed for at tilføje mere RAM senere, hvis det bliver nødvendigt. Og så er der selvfølgelig dem, som er dristige nok til at gøre det selv og tage risikoen, uanset hvad Apple siger eller gør.

Samtlige porte på Mac mini sidder bagpå. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Roligt og lækkert

Den første ting, vi lægger mærke til, når vi pakker Mac mini ud, er, at designet stadig er ret godt. Men selv om farven ‘stellar grey’ gør den mere moderne, er det også en finish, som nemt tager imod fedtede fingre.

Men det generer os ikke rigtigt - det er trods alt en stationær computer, der ikke bør berøres for meget, når den er først på plads.

Konstruktionen er ‘unibody’ af aluminium og kun med en åbning på undersiden. Men maskinen kommer du ikke så let ind i, da bundpladen af sort plast alene kan fjernes med et specialværktøj.

I æsken med Mac mini får du en strømledning, og det er det. Du skal købe tastatur og mus, hvis du ikke har det allerede. Og selvfølgelig en skærm.

Både Bluetooth-trådløse enheder og USB-kabelenheder kan bruges, men husk at den lille computer kun har to USB Type A-porte (almindelig USB, red.). Disse sidder også ret tæt, så kraftige USB-sticks eller lignende kan give problemer.

Naturligvis leveres den nye Mac mini med macOS Mojave, og efter en lille softwareopdatering er den hurtig klar til dig.

Apple Mac mini har med nogle få undtagelser normalt ikke været særligt støjende, og den nye version er imponerende stille. Selv under hårdt arbejde skal vi nærmest lægge øret på den for at høre noget, og den er i praksis lydløs under tomgang. Apple opgiver selv lyden til blot fire decibel ved normalt brug.

Velfungerende processor

I modsætning til tidligere Mac minis har 2018-udgaven fået processorfunktioner, der svarer til fuldt udviklede desktop processorer, som vi normalt kun finder i større, stationære pc'er.

På papiret har processorerne thermal design power (TDP) på op til 65 watt, og i specifikationerne er computeren opgivet til at kunne klare en kontinuerlig effekt på op til 150 watt.

Men i så fald er det kun med nogle af de stærkere processorer. Med Core i3 målte vi ikke højere end omkring 60 watt. Og det er for hele systemet som helhed, ikke kun processoren.

Med en SSD-lagerenhed indbygget er der intet at klage over, når det kommer til det reaktionstiden. Her målte vi sekventielle læse- og skrivehastigheder på henholdsvis 3000 og 2700 megabyte per sekund.

Konklusion

Apple Mac mini i 2018-udgaven er en næsten perfekt lille stationær computer. Den kan - selvfølgelig afhængig af konfiguration - bruges til de fleste ting bortset fra seriøst spil.

Den beskedne størrelse gør computeren meget placeringsvenlig, og det forstærkes yderligere af, at pc'en er imponerende stille. Det er næppe muligt at høre lyd fra denne model selv under hårdt arbejde.

Her har vi simpelthen en computer, der passer lige så godt på kontoret som i stuen. Potentielt kan den bruges på børneværelset, men fraværet af kraftig grafik betyder, at der skal bruges et dyrt eksternt grafikkort, hvis du spiller andet end mindre krævende online spil.

I de tilfælde er det bedre at købe en almindelig, opgraderbar pc med et almindeligt grafikkort ombord. Eller hvis størrelsen er afgørende, kan du vælge en Zotac Zbox Magnus.

Alligevel burde vi være imponerede over, hvad Apple har sat sammen denne gang, men den høje pris hænger som en regnfuld sky over det grå aluminium. Og hvor vi så, at dens forgænger kunne passe ind i et almindeligt hjem, har den nye et klart skær af 'lyseblå skjortekraver og sorte designbriller' over sig.

Ved at lægge 60 procent til prisen på den billigste model, har Apple simpelthen dræbt Mac mini som en ‘folkets Mac’. Det er i stedet blevet en meget god, men også en lille kedelig computer til folk med dybe lommer.

Med bedre grafik og muligheden for at opgradere hukommelse og lagerplads selv, giver det derfor mere mening at købe den over to år ældre Intel NUC6i7KYK, som med samme konfiguration som Mac mini også er et billigere alternativ.

Den eneste ting Intel ikke kan matche, er det lave støjniveau på Mac mini. Og med en mere kraftfuld processor i Apples lille computer, har NUC'en ikke så god en ydeevne.

Det skal imidlertid nævnes, at der også er nyere og mere kraftfulde NUC'er, hvor både processor og grafisk ydeevne er bedre. Desuden findes også den førnævnte Zbox Magnus fra Zotac.

Den koster lidt mere, men har både dedikeret grafik og bliver billigere end Apple, hvis du ønsker mere hukommelse og lagerplads.

MAC MINI (2018) Mac mini er blevet voksen, men prisen dræber vores begejstring for maskinen Fordele Usædvanlig stille Mulighed for 10 Gbit Ethernet Velvoksen ydelse fra processoren Har fået Thunderbolt 3 Stilren og solid konstruktion Har en lav profil og er nemlig at placere Det bør du overveje Prisen Lagerplads kan ikke opgraderes efter køb Er ikke bygget til, at du selv skal kunne opgradere RAM