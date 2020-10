Den perfekte lommemus

Det er ikke verdens bedste tidspunkt at lancere en mus, der er bygget til at rejse med, på.

Lommemusen, som jeg tillader mig at døbe MX Anywhere 3 fra Logitech, er med sine blot 99 gram og håndvenlige størrelse netop tænkt til at smide ned i tasken sammen med din computer eller iPad.

Den nye model findes således i to versioner, hvor den ene er målrettet Mac og ikke mindst iPad. Og uanset om du kobler Mac-versionen til en Mac, iPad eller PC, venter en ukompliceret oplevelse, hvor du kan bruge musen på alle typer af overflader - selv glas.

Under den ugelange test havde vi da heller ingen problemer med hverken at få musen til at 'gribe' underfladen. Eller at få den til at virke med fx en nyere iPad, som i dag kan kontrolleres med en mus.

Rullehjulet på toppen af den lille mus er det, som skiller den positivt ud fra konkurrenterne. Foto: Ekstra Bladet

Fantastisk rullehjul

Som andre nyere mus fra Logitech er MX Anywhere 3 genopladelig og holder angiveligt til 70 dages brug, før du skal smide USB-C-kablet i den igen. Det tager ifølge Logitech også blot et minut at få strøm til tre timers brug, hvis musen akut løber tør.

Dermed er modellen på højde med inspirationen, MX Master 3, der er en større og dyrere udgave. Den største besparelse ses med det horisontale hjul, man finder på større MX Master 3, men ikke her. Det er dog til at leve med.

Men som det nu er lykkedes at skrumpe og bevare det vigtigste fra. Det gælder ikke mindst rullehjulet på toppen af musen, der som på MX Master 3 er af metal og en af de bedste, man kan få i en mus.

I MX Anywhere 3 kan du vælge 'at klikke' hjulet igennem en hjemmeside eller et dokument linje for linje. Men med et tryk på en knap frigives hjulet, der herefter lynhurtigt ruller sig igennem tusindvis af linjer.

Tilslut tre enheder En særlig funktion i Logitechs dyrere computermus er, at du kan tilslutte tre enheder. Og med et klik på knappen i bunden skifte rundt mellem dem. Det er også muligt at tilslutte musen med enten Bluetooth eller via den særlige USB-dongle, der følger med i salgskassen. Endelig kan du udnytte den såkaldte Flow-funktion, der gør det nemt at skifte mellem for eksempel to computere. Når Flow er slået til, kan du alene ved at 'svinge' musen ud af skærmbilledet på den ene computer, koble til den anden.

Det er tydeligt, hvem der er lillebror i Logitechs serie af dyrere computermus. Fra venstre er det dagens testmus, MX Anywhere 3, og MX Master 3 og helt til højre den ergonomiske MX Vertical. Foto: Ekstra Bladet

Ikke din faste mus

Teknologi og finish svarer med andre ord til den vanen tro meget høje pris, som Logitech forlanger. Det, der kan skille fans fra tvivlerne, er derfor komforten og ikke mindst størrelsen på musen.

Personligt nyder jeg at bruge en mus, der fylder håndfladen ud og ergonomisk understøtter de timevis af brug, jeg hver dag har. Og på netop det punkt er MX Anywhere 3 ikke ideel.

Du kan godt bruge den i flere timer, men jeg vil fraråde at have den som din faste mus. Særligt hvis du allerede er plaget af ergonomiske problemer med din mus.

Men igen - denne mus er bygget til transport og opgaver på farten. Og i rollen som lommemus gør modellen det perfekt.

