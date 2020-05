Denne bærbare sætter standarden

ANMELDELSE: Huaweis MateBook X Pro 2020 er for bærbare pc'ere, hvad MacBook Pro er for Mac

Da Huawei i 2017 gik ind på markedet for bærbare computere, var det nemt at pege fingre af den kinesiske techgigant og skrige ‘kopist’. For med MateBook, som er seriens navn og netop har fået en storesøster kaldet MateBook X Pro 2020, var det tydeligt, hvor inspirationen kommer fra.

Og det er ikke kun navnet fra Apples MacBook-serie, som Huawei har lænet sig op af. Markedsføring, indpakning og langt hen ad vejen designet på de bærbare computere ligner en tanke.

MateBook X Pro 2020 ændrer ikke på, at serien suger energi fra Apples succes med dyre bærbare computere. Men Huawei har siden den første lancering udbygget MateBook-serien og sat sine egne tydelige fingeraftryk på modellen.

Du kan nemt dele data mellem en Huawei-telefon og MateBook X Pro 2020. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Virkeligt godt tastatur

Nyheden er designmæssigt ikke er stort spring fra forgængeren MateBook X Pro. Det er også fortsat den dyreste model i serien, som er velbygget i aluminium og glas. Og med et virkeligt flot display, der er perfekt kalibreret, og som går næsten helt til kanten af skærmen. Det er en visuel fornøjelse at bruge computeren også udenfor i lysstærke omgivelser.

Og modsat Apples modeller har tastaturet på Huaweis bærbare hele tiden været godt. Heller ikke her skuffer 2020-udgaven af MateBook X Pro. Det er godt og behageligt at skrive på, selv når du har behov for at lade fingrene danse i mange timer af gangen. Her er absolut ingen slinger i valsen.

Modellen er fortsat godt udstyret med USB-A, Thunderbolt 3 og USB-C adgange. Og der følger en USB-C-adapter med i købet - udover den medfølgende hurtiglader - der gør det muligt at koble enheden til en ekstern skærm. Det kunne Apple lære noget af.

Bag om computeren Display: 13,9 tommer Størrelsesforhold: 2:3 Pixels: 3000 x 2000 Processor: Intel Core i5 eller i7 Grafikkort: Nvidia MX250 Styresystem: Windows 10 Pro RAM: 16 gigabyte Intern lagerplads: 512 eller 1000 gigabyte Batteri: 56 Wh Vægt: 1,32 kilo Pris: Fra 13.499 kroner

Imponerende læser til fingeraftryk

Som du sikkert har opdaget nu, er MateBook X Pro 2020 en finpudsning af et koncept, der holder, hvis man jagter en bærbar Windows 10 Pro-computer. Det betyder bedre batteritid, flere digitale muskler i kraft af en bedre processor og mere lagerplads end tidligere.

Jeg vil fremhæve to ting, som man skal være opmærksom på, før man køber modellen.

Den positive ting er powerknappen, der også fungerer som læser til fingeraftryk. Det er den bedste og hurtigste læser, vi nogensinde har prøvet. Også bedre og hurtigere end Apples ditto.

Nej, Huawei - kameraet skal ikke sidde i tastaturet. Pr-foto

Derimod bør Huawei (fortsat) genoverveje placeringen af webkameraet, der under coronakrisen har fået en afgørende betydning på bærbare computere. Kameraet sidder gemt i tastaturet, hvilket er en ubrugelig position, hvor du bliver filmet fra under hagen. Og jeg ved godt, at Huawei kalder placeringen mere sikker, fordi kameraet forsvinder ned i tastaturet, når du ikke bruger det.

Må vi foreslå, at kameraet kommer op i skærmen igen? Og sæt så en klap foran, så man nemt fysisk kan blokere for det? Noget skal der i hvert fald ske her.

Læseren til fingeraftryk er integreret i powerknappen og virker godt. Pr-foto

Bedst i sin kategori

Når det gælder styressystemet, går Huawei foran med en ren version af Windows 10 Pro uden bloatware. Og med en menu til at holde enheden opdateret, som andre firmaer bør lade sig inspirere af. Aldrig har det været nemmere at opdatere sin computer.

Udover de små hår i suppen som det åndssvagt placerede kamera og kopieringen af Apples bærbare univers, er der generelt meget at rose i MateBook X Pro 2020.

Jeg vil gå så langt som at kalde modellen standarden for bærbare Windows-computere i en høj kvalitet og til en pris, der faktisk er til at betale.

Og nej, MateBook X Pro 2020 er ikke den billigste på markedet. Men klart blandt de bedste i sin kategori.

