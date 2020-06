Denne bastard er et godt køb

Hvis Huawei vil være fri for hån, må de i gang med at tænke selv.

Det må være konklusionen, efter den kinesiske producent har leveret endnu et produkt, der designmæssigt er en kopi af noget, man kunne have fundet i Apples sortiment.

FreeBuds 3i hedder in-ear-hovedtelefonen, der altså ligner et hedt lørdagsknald mellem de oprindelige AirPods og de nyeste AirPods Pro. Men som bekendt kan også en bastard blive til et godt bekendtskab. Og det er netop, hvad AirPods-kopien fra Huawei er.

Bedre lyd for pengene

Til en pris der er mindst den halve af, hvad Apple skal have for sin serie af populære hovedtelefoner, får du nemlig en hovedtelefon, der sidder fint i ørerne og lyder ganske godt.

Der er aktiv støjreduktion i FreeBuds 3i, som imidlertid ikke slår os i gulvet. Det er en støjreduktion, der tager noget af støjen, men ikke på højde med de bedste i klassen.

Det samme gælder lyden, der dog giver dig klart mere for pengene, end du skal betale for hovedtelefonen. Lydbilledet er pænt og bredt, men halter en smule til bassiden.

Det medfølgende etui er magnetisk og fungerer godt. Du oplader det med USB-C, men der er ikke trådløs opladning indbygget. Foto: Huawei

Kun app til Android

Funktionerne styrer du med touch på begge sider. Hvis du bruger Android, kan du hente Huaweis app og ændre indstillingerne på de enkelte enheder. Den bruges også til at lægge ny firmware på.

På iPhone må du derimod leve med standardindstillingerne, da du ikke kan få en iOS-app. Men du kan altså fint koble hovedtelefonen til en iPhone eller for eksempel et Apple TV, som vi prøvede under testen.

Jeg savner i øvrigt muligheden for at indstille bas og diskant i Android-appen, men Huawei er ikke alene om at udelade denne funktion.

Lidt for lange

Ergonomisk får du de samme valgmuligheder som med AirPods Pro. Du kan nemlig - og bør - udskifte øredutterne, så hovedtelefonen passer bedst muligt ind i ørerne. Der følger flere størrelser med i salgskassen.

Jeg har også prøvet FreeBuds 3i med cykelhjelm på under testen, hvor de lidt for lange 'stammer' i hovedtelefonen kommer til kort. De stikker så meget ud, at hjelmens stropper nemt kan få dem til at bevæge sig.

Her burde Huawei have valgt at læne sig mere op af AirPods Pro end originalen i deres designvalg, hvilket havde givet et mere kompakt resultat.

'Stammen' på de enkelte enheder er en smule for lange til vores smag. Foto: Huawei

Et køb værd

Ville jeg så købe FreeBuds 3i fra Huawei? Det ville jeg bestemt overveje, hvis jeg var på jagt efter en god, støjreduceret hovedtelefon til en fornuftig pris under 1000 kroner.

For de penge får du nemlig et ganske fremragende alternativ til både andre hovedtelefoner i samme prisklasse, men også som alternativ til at købe de alt for dyre AirPods og andre eksklusive modeller.

Det er også - udover lyden og en ok, men ikke prangende batteritid på en lille håndfuld timer - glædeligt, at modellen er IPX4-certificeret, hvilket betyder, at den er i stand til at afvise det værste vand og støv, du møder på din vej ud i verden.

