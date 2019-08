Denne besked kan koste dig dyrt

PostNord bliver misbrugt til et omfattende svindelforsøg på både sms og e-mail i disse dage - se her hvordan du spotter svindlerne

Talrige danskere modtager i disse dage en bølge af beskeder, der ser ud til at være fra PostNord. Men selskabet advarer nu mod at besvare beskederne eller klikke på de links, der ligger i dem.

Det er ellers fristende at gøre, da mange af dem lover, at der er en pakke på vej. I nogle tilfælde med en mobiltelefon eller noget andet værdifuldt, som man har vundet.

Her er et andet af flere eksempler på, hvordan svindlerne forsøger at fange deres danske ofre. Skærmdump

Det eneste, man bare lige skal gøre, er, at indbetale ekstra porto, før pakken kan blive frigivet, fremgår det af beskederne. Men der er naturligvis ingen pakker eller præmier på vej.

Ideen med svindelnummeret er i stedet at narre betalingsoplysninger og andre private data ud af ofrene og få pengene ud af det.

